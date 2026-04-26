Advertisement
trendingNow13194133
Hindi Newsविज्ञान10 करोड़ साल पुराना और 19 मीटर लंबा... जब वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल; कभी समुद्र पर था राज

10 करोड़ साल पुराना और 19 मीटर लंबा... जब वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल; कभी समुद्र पर था राज

हाल में ही सामने आई, एक रिसर्च में पता चला है कि करीब 10 करोड़ साल पहले समुद्र में एक बड़ा शिकारी ऑक्टोपस रहता था, जो समुद्र में राज करता था. पाया गया कि इस ऑक्टोपस का शरीर काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई 19 मीटर से भी अधिक हो सकती थी. वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या पाया है हम आपको बताएंगे...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 करोड़ साल पुराना और 19 मीटर लंबा... जब वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल; कभी समुद्र पर था राज

Giant Octopus: दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके सामने आते ही लोग हैरान रह जाते हैं. अब एक ऐसी रिसर्च सामने आई है, जो लोगों को सोचने पर विवश कर रही है. एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले डायनासोर के जमाने में समुद्र में एक बड़ा शिकारी ऑक्टोपस रहता था. इससे जुड़े कुछ शोध में मिले हैं. इस सबूतों से पता चलता है कि ये ऑक्टोपस दूसरे समुद्री शिकारियों के साथ मिलकर शिकार करते थे और पानी में राज करते थे.  

शोध में पाया गया कि इस ऑक्टोपस की शरीर की बनावट काफी बड़ी थी. इन प्राचीन ऑक्टोपस की अनुमानित लंबाई 7 मीटर से लेकर 19 मीटर तक के बीच होती थी. दावा किया जा रहा है कि इस शारीरिक बनावट से यह दूसरे मांसाहारी समुद्री रेंगने वाले जीवों को मुश्किलों में डाल देते थे. 

क्या है एक्सपर्ट्स की राय 

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ऑक्टोपस के बारे में जितना बड़ा सोचा गया था, वह उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा निकला. वहीं, कुछ पौराणिक कथाओं में इस प्रकार के एक जीव का उल्लेख है, जिसमें बताया जाता है कि क्रेटेशियस काल के दौरान विशाल 'क्रैकन' समुद्र में राज करते थे. हाल में ही अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस में छपी एक रिपोर्ट में इस विशालकाय ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी सामने आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशाल और ताकतवर था जीव 

इस रिसर्च के अनुसार, शोधकर्ताओं ने माना कि यह विशाल मोलस्क क्रेटेशियस काल के महासागरों में रहने वाले सभी जीवों सबसे बड़ी शरीर का था. यह ऑक्टोपस करीब 62 फीट लंबा था और ताकतवर मोसासौर से भी कई फीट लंबा हो सकता था. यहां जानना चाहिए कि मोसासौर एक शिकारी समुद्री सरीसृप था.  मोसासौर को 100 से 60 मिलियन साल पहले के क्रेटेशियस काल के आखिरी में महासागरों का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता रहा है.  

पुरानी रिसर्च में कही गई है कोई और बात 

हैरान करने वाली बात है कि रिसर्च में जो नया दावा सामने आया है, वह पुराने शोधों से बिल्कुल उलट है. इससे पहले की सभी रिसर्च में माना जाता रहा है कि मोसासौर जैसे बड़े रीढ़ वाले जीव महासागरों पर राज करते थे. वहीं, बिना रीढ़ वाले रीढ़ वाले जीव उनका शिकार बनते थे. यही कारण है कि विशाल मोलस्क फूड चेन में किस जगह पर आते थे, इसी पर जानकारी एकत्र करने के लिए टीम ने उस दौर के दर्झनों ऑक्टोपस के जीवाश्म जबड़ों पर घिसाव के निशानों की जांच की. 

यह भी पढ़ें: ये है समंदर पर तैरने वाला पहाड़! हर साल बदल देती है अपनी जगह, सोच में हैं वैज्ञानिक

जांच में क्या मिला? 

इस दौरान इन नमूनों के जबड़ों पर घिसाव के सबसे अधिक निशान मिले. जिससे माना गया कि यह विशान जीव सक्रिय रूप से मांस खाते थे. वे शिकार को पकड़ने के लिए भुजाओं का इस्तेमाल किया करते थे और फिर अपनी चोंच से उसको कुचल देते थे. इसी रिसर्च से साबित हो सका कि ये जेली जैसे विशाल जीव एक जगह पर काबिज रहा तरते थे.  बता दें पहले की रिसर्च में यही माना गया है कि रीढ़ वाले शिकारी ही सक्रिय रूप से मांस का शिकार करते थे, लेकिन इस शोध ने सबकुछ पलट दिया. 

यह भी पढ़ें: नदी या बहता हुआ इंद्रधनुष? कभी लाल तो कभी पीला हो जाता है पानी; जानें क्या है दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी का रहस्य

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
punjab health scheme
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
MRP Scam
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
World News
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
India and New Zealand
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
Ghar Ki Baat
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार