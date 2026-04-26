10 करोड़ साल पुराना और 19 मीटर लंबा... जब वैज्ञानिकों के सामने आया विशाल ऑक्टोपस का कंकाल; कभी समुद्र पर था राज

Giant Octopus: दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनके सामने आते ही लोग हैरान रह जाते हैं. अब एक ऐसी रिसर्च सामने आई है, जो लोगों को सोचने पर विवश कर रही है. एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले डायनासोर के जमाने में समुद्र में एक बड़ा शिकारी ऑक्टोपस रहता था. इससे जुड़े कुछ शोध में मिले हैं. इस सबूतों से पता चलता है कि ये ऑक्टोपस दूसरे समुद्री शिकारियों के साथ मिलकर शिकार करते थे और पानी में राज करते थे.

शोध में पाया गया कि इस ऑक्टोपस की शरीर की बनावट काफी बड़ी थी. इन प्राचीन ऑक्टोपस की अनुमानित लंबाई 7 मीटर से लेकर 19 मीटर तक के बीच होती थी. दावा किया जा रहा है कि इस शारीरिक बनावट से यह दूसरे मांसाहारी समुद्री रेंगने वाले जीवों को मुश्किलों में डाल देते थे.

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ऑक्टोपस के बारे में जितना बड़ा सोचा गया था, वह उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा निकला. वहीं, कुछ पौराणिक कथाओं में इस प्रकार के एक जीव का उल्लेख है, जिसमें बताया जाता है कि क्रेटेशियस काल के दौरान विशाल 'क्रैकन' समुद्र में राज करते थे. हाल में ही अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस में छपी एक रिपोर्ट में इस विशालकाय ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी सामने आई है.

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विशाल और ताकतवर था जीव

इस रिसर्च के अनुसार, शोधकर्ताओं ने माना कि यह विशाल मोलस्क क्रेटेशियस काल के महासागरों में रहने वाले सभी जीवों सबसे बड़ी शरीर का था. यह ऑक्टोपस करीब 62 फीट लंबा था और ताकतवर मोसासौर से भी कई फीट लंबा हो सकता था. यहां जानना चाहिए कि मोसासौर एक शिकारी समुद्री सरीसृप था. मोसासौर को 100 से 60 मिलियन साल पहले के क्रेटेशियस काल के आखिरी में महासागरों का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता रहा है.

पुरानी रिसर्च में कही गई है कोई और बात

हैरान करने वाली बात है कि रिसर्च में जो नया दावा सामने आया है, वह पुराने शोधों से बिल्कुल उलट है. इससे पहले की सभी रिसर्च में माना जाता रहा है कि मोसासौर जैसे बड़े रीढ़ वाले जीव महासागरों पर राज करते थे. वहीं, बिना रीढ़ वाले रीढ़ वाले जीव उनका शिकार बनते थे. यही कारण है कि विशाल मोलस्क फूड चेन में किस जगह पर आते थे, इसी पर जानकारी एकत्र करने के लिए टीम ने उस दौर के दर्झनों ऑक्टोपस के जीवाश्म जबड़ों पर घिसाव के निशानों की जांच की.

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जांच में क्या मिला?

इस दौरान इन नमूनों के जबड़ों पर घिसाव के सबसे अधिक निशान मिले. जिससे माना गया कि यह विशान जीव सक्रिय रूप से मांस खाते थे. वे शिकार को पकड़ने के लिए भुजाओं का इस्तेमाल किया करते थे और फिर अपनी चोंच से उसको कुचल देते थे. इसी रिसर्च से साबित हो सका कि ये जेली जैसे विशाल जीव एक जगह पर काबिज रहा तरते थे. बता दें पहले की रिसर्च में यही माना गया है कि रीढ़ वाले शिकारी ही सक्रिय रूप से मांस का शिकार करते थे, लेकिन इस शोध ने सबकुछ पलट दिया.

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