समुद्र की गहराई में मिला 20,000 साल पुराना मीठा पानी, टाइम कैप्सूल में दफन था पुराना राज

समुद्र की गहराई में मिला 20,000 साल पुराना मीठा पानी, 'टाइम कैप्सूल' में दफन था पुराना राज

Atlantic Ocean: वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की गहराई में मीठे पानी का एक बहुत बड़ा खजाना खोजा है. यह पानी पिछले 20,000 सालों से वहां छिपा हुआ था. वैज्ञानिक इसे बहुत ही बड़ी खोज मान रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:31 AM IST
समुद्र की गहराई में मिला 20,000 साल पुराना मीठा पानी, 'टाइम कैप्सूल' में दफन था पुराना राज

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने अमेरिका के समुद्र के नीचे मीठे पानी का बहुत बड़ा सोर्स खोजा है जो लगभग 20,000 साल पुराना है. यह तब का बताया जा रहा है जब धरती पर हिमयुग (Ice Age) चल रहा था. न्यू जर्सी से लेकर मेन तक फैला यह पानी इतना जाय्दा है कि इससे अकेले न्यूयॉर्क शहर की 800 सालों तक प्यास बुझाई जा सकती है. एक्सपीडिशन 501 नाम के मिशन के दौरान जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में खुदाई की तो उन्हें इसका पता चला. वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले जब ग्लेशियर पिघले तब ये पानी समुद्र के नीचे की मिट्टी के बीच जमा हो गया. 

जांच में कितना पानी निकाला गया?
कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस के प्रोफेसर ब्रैंडन डुगन ने बताया कि, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था. वैज्ञानिकों ने खास मशीनों की मदद से समुद्र के नीचे से 50,000 लीटर से ज्यादा पानी निकाला. जांच में पता चला कि पानी का यह भंडार उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है और समुद्र के नीचे सैकड़ों मील तक फैला हुआ है. 

कैसे बचा इतना सारा पानी?
लगभग 60 साल पहले भी वैज्ञानिकों को इसके सबूत मिले थे लेकिन तब इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. साल 2003 में वैज्ञानिकों ने पुराने आंकड़ों की फिर से जांच की जिससे यह रहस्य दोबारा सामने आया. अब वैज्ञानिकों को समझ आ रहा है कि हजारों साल पहले बारिश और बर्फ पिघलने से पानी समुद्र की मिट्टी के नीचे कैसे जमा हुआ और सुरक्षित रह गया. 

कैसे जमा हुआ इतना सारा पानी?
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुराने हिमयुग के दौरान जमा हुआ था. उस समय बर्फ की भारी चादरों के दबाव से पिघला हुआ मीठा पानी जमीन और चट्टानों की गहराई में चला गया. बाद में समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो मिट्टी और कीचड़ की मोटी परतों ने इस मीठे पानी को नीचे ही दबा दिया जिससे यह हजारों साल तक सुरक्षित रहा. जांच में पता चला कि यह साफ और पीने लायक पानी है. 

कितनी गहराई मे मिला यह पानी?
यह पानी का भंडार समुद्र की सतह से लगभग 400 मीटर नीचे दबा हुआ है. इसके ऊपर मिट्टी-कीचड़ की मोटी परत जमी है जो किसी मजबूत सील की तरह काम करती है. प्रोफेसर डुगन ने बताया कि हजारों साल पहले जब पानी जमा हुआ तब दबाव इतना ज्यादा था कि उसने इस परत को पार कर लिया लेकिन अब यह पूरी तरह सुरक्षित है. इसी वजह से यह मीठा पानी हजारों सालों से टाइम कैप्सूल की तरह शुद्ध बना हुआ है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

