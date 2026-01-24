इथियोपिया में दबा मिला 26 लाख साल पुराना जीवाश्म, वैज्ञानिक बोले- ये DNA तो इंसानों का...

2 Million year old Fossil: वैज्ञानिकों को इथियोपिया के अफार इलाके में एक बहुत पुराना जीवाश्म मिला है. नेचर पत्रिका में छपी इस रिसर्च के मुताबिक, यह खोज इंसान के प्राचीन रिश्तेदार पैरांथ्रोपस के बारे में है. यह अवशेष उस जगह से 1000 किमी दूर मिला है जहां इसके होने की उम्मीद थी. शिकोगा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरेसेनाय अलेमसेगेड और उनकी टीम ने बताया कि यह जीव अलग-अलग तरह के मौसम और माहौल में खुद को ढालने में माहिर थे. इस खोज से पता चलेगा कि ये जीन शुरुआती इंसानों के साथ कैसे रहते थे और उनके बीच कैसा मुकाबला होता था.

क्या खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक?

लगभग 70 लाख सास पहले इंसान और चिंपैंजी के पूर्वज अलग हुए और तभी से इंसानों के बनने का सफर काफी जटिल और लंबा रहा है. इसी सफर के चलते करीब 3 लाख पहले होमो सेपियन्स धरती पर आए. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान कैसे बने और हमारा विकास कैसे हुआ.

इस खोज से क्या-क्या जानकारी मिली?

प्रोफेसर अलेमसेगेड के अनुसार, इथियोपिया के अफार इलाके में पैरांथ्रोपस के अवशेष ने मिलना वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है. इस इलाके में इंसानों के पूर्वजों की कई प्रजातियों के तो सैकड़ों जीवाश्म मिले थे लेकिन पैरांथ्रोपस का एक भी नहीं. इसलिए वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि ये दीव कभी उत्तर को तरफ आए ही नहीं.

किस तकनीक से की गई जांच?

वैज्ञानिक इस जबड़े को शिकागो ले गए और वहां माइक्रो-सीटी स्कैन के जरिए इसके अंदरूनी ढांचे का बारीकी से जांच की. सबूतों से पता चलता है कि पैरांथ्रोपस और शुरुआती इंसान एक ही समय पर एक ही इलाके में साथ-साथ रह रहे थे. यह कितनी अनोखी बात है कि 26 लाख साल पुरानी हड्डी और नई तकनीक मिलकर सबके पूर्वजों की कहानी बता रहे हैं.