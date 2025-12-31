Advertisement
बर्फ के पाताल में दफन खतरनाक दुनिया! अंटार्कटिका में मिली 3 करोड़ साल पुरानी हरी-भरी कब्र, कभी था यहां पूरा जंगल

बर्फ के पाताल में दफन 'खतरनाक' दुनिया! अंटार्कटिका में मिली 3 करोड़ साल पुरानी 'हरी-भरी कब्र', कभी था यहां पूरा जंगल

Buried World Under Ice: अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों को एक ऐसी दुनिया के निशान मिले हैं जो करीब 3 करोड़ 40 लाख साल पुरानी है. आज जहां सिर्फ बर्फ, ठंड और तेज हवाएं हैं वहां कभी नदियां बहती थीं. दलदली जमीन थी. घने जंगल तक मौजूद थे.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:08 PM IST
बर्फ के पाताल में दफन 'खतरनाक' दुनिया! अंटार्कटिका में मिली 3 करोड़ साल पुरानी 'हरी-भरी कब्र', कभी था यहां पूरा जंगल

Buried World Under Ice: अंटार्कटिका को आमतौर पर लोग बर्फ से ढका हुआ, वीरान और जानलेवा इलाका समझते हैं. वैज्ञानिकों को जो नमूने मिले हैं उन्होंने यह सोच बदल दी है. ड्रिलिंग के दौरान जब बर्फ के नीचे से गीली मिट्टी और पत्थर बाहर आए तो वैज्ञानिक समझ गए, वे सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि किसी पुराने जमाने की जमीन तक पहुंच चुके हैं. इन नमूनों में मिट्टी के साथ-साथ पुराने पौधों के निशान, पत्तियों के टुकड़े और जीवों के अवशेष मिले हैं. यह साफ इशारा करते हैं कि यहां कभी जंगल, नदियां और दलदली इलाके मौजूद थे.

3 करोड़ 40 लाख साल का अंटार्कटिका
वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 34 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका आज के जैसा ठंडा नहीं था. उस समय यह इलाका काफी हद तक हरा-भरा था. यहां नदियां बहती थीं. दलदल थे. तापमान इतना था कि पेड़-पौधे आसानी से उग सकते थे. वहीं कुछ ऐसे पौधों के संकेत भी मिले हैं जो अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं.

कैसे पता चला मौसम
वैज्ञानिकों ने मिट्टी में मौजूद रासायनिक संकेतों की जांच की. इन संकेतों से यह अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में तापमान कैसा था. बारिश कितनी होती थी? रिसर्च से पता चला कि यह कोई थोड़े समय की गर्मी नहीं थी बल्कि लंबे समय तक यहां एक स्थिर और जीवों से भरा वातावरण रहा होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया को समय ने रोक दिया हो फिर 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छुपा दिया हो.

अचानक क्यों जम गया अंटार्कटिका
करीब 34 मिलियन साल पहले पृथ्वी के मौसम में बड़ा बदलाव आया था. समुद्र की धाराएं बदलीं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया. अंटार्कटिका पर स्थायी बर्फ जमने लगी थी. इससे दुनिया भर में समुद्र का लेवल नीचे चला गया. नई खोज से संकेत मिलते हैं कि यह बदलाव कुछ इलाकों में वैज्ञानिकों की सोच से ज्यादा तेजी से हुआ था. यही बात आज के समय के लिए भी चिंता की वजह बन रही है क्योंकि आज धरती तेजी से गर्म हो रही है.

इतनी गहराई तक कैसे पहुंचे वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों ने गहराई तक पहुंचने के लिए गर्म पानी से ड्रिलिंग करने वाली खास मशीन का इस्तेमाल किया. यह मशीन तेज गर्म पानी से बर्फ को पिघलाकर एक सीधा सुराख बनाती है. सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि सुराख जल्दी जम न जाए. जब सुराख बन गया तो अलग मशीन से मिट्टी और बर्फ के नमूने निकाले गए. हर उपकरण को साफ रखा गया ताकि आज के किसी जीव का असर पुराने नमूनों पर न पड़ सके.

सैंपल्स बने बड़ी कामयाबी
वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा डर यह था कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ न लगा तो क्या होगा? अगर सिर्फ साफ बर्फ निकलती, तो पूरी कोशिश बेकार हो जाती. इसलिए जैसे ही मिट्टी की परत, जैविक गंध या पराग कण मिले, हर छोटी सफलता बड़ी खुशी में बदलती चली गई. बाद में लैब में इन नमूनों को काटा गया, जांचा गया और उनकी उम्र का पता चल पाया. कुछ नमूनों में पुराने डीएनए के टूटे-फूटे अंश भी मिले हालांकि पूरे जीव की जानकारी निकालना आसान नहीं था.

हालांकि इस खोज से यह पता चलता है कि धरती का मौसम कितनी तेजी से बदल सकता है. अंटार्कटिका कभी हरा-भरा था और फिर बर्फ से ढक गया. आज हम उलटी दिशा में जा रहे हैं जहां बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है. अगर अंटार्कटिका की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघली तो समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है.

