धरती से थोड़ी ही दूरी पर मिली 4 गुना बड़ी 'दूसरी पृथ्वी', बताया इसे साल 2025 की सबसे बड़ी खोज

New Planet Discovered: नया खोजा गया ग्रह जिसका नाम GJ 251C है, वह पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है. बता दें कि इसे ब्रह्मग्रह या फिर Expo planet भी कहते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:17 PM IST
Science News: वैज्ञानिकों ने एक नया सुपरअर्थ खोजा है जहां जीवन संभव हो सकता है. Astronomers ने हमारे पास के एक ऐसे ग्रह को खोजा है जहां जीवन के होने की संभावना है. यह Super Earth धरती से 4 गुना बड़ा है. यह धरती से 20 Light Year की दूरी पर है जो अंतरिक्ष के हिसाब से बहुत कम है. यह एक धुंधले लाल बौने तारे के चारों ओर घूम रहा संभावित चट्टानी ग्रह है इसलिए इसे 2025 की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है. पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में इस खोज को प्रकाशित किया है. जरूरी बात यह है कि GJ 251C अपने तारे से सही दूरी पर घूम रहा है जिसे Goldilocks Zone कहते हैं.

वैज्ञानिकों ने इसकी क्या जानकारी दी?
पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर सुव्रत महादेवन, जो इस अध्ययन के सह-लेखक हैं, ने कहा- हम इस तरह के ग्रहों की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें कहीं और जीवन खोजने का सबसे अच्छा मौका देते हैं. यह खोज 20 साल तक लगातार कई दूरबीनों और उपकरणों से निरीक्षण करने के बाद हुई है. इस खोज में हैबिटेबल-जोन प्लैनेट फाइंडर(HPF)बहुत खास डिवाइस है जिसे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में बनाया गया था.

यह भी पढ़ें: Interstellar Comet: सौरमंडल में 10 अरब साल पुराना 'टाइम कैप्सूल', वैज्ञानिक बोले- मेहमान या घुसपैठिया!

कैसे काम करता है ये डिवाइस?
ये उपकरण किसी दूसरे ग्रह को इस तरह खोजते हैं, जब कोई ग्रह अपने तारे के चारों ओर घूमता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल(Gravitational Force)की वजह से तारे में हल्की सी डगमगाहट होती है. ये डिवाइस इसी डगमगाहट को पकड़ते हैं और ग्रह का पता लगाते हैं. GJ 251C के मामले में वैज्ञानिकों ने तारे की गति में 54 दिनों में एक बार आने वाले खास संकेत को पकड़ा था. 

क्या वहां जीवन के संकेत हैं?
GJ 251C भविष्य में वायुमंडल के अध्ययन के लिए सबसे अछ्छे और नजदीकी ग्रहों में से एक है. यह मिथुन तारामंडल(Gemini Constellation)में स्थित है और हमसे लगभग 18 प्रकाश वर्ष दूर है. हालांकि आज के डिवाइस इसकी सीधी तस्वीर नहीं ले सकते लेकिन जल्दी ही आने वाले 30 मीटर श्रेणी के बड़े दूरबीन इसके वायुमंडल की जांच कर सकेंगे कि क्या वहां जीवन के संकेत हैं या नहीं. यह इतना नजदीक है कि वैज्ञानिक 10 सालों में सचमुच में इसके प्रकाश को इसके तारे की रोशनी से अलग देख पाएंगे.

यह भी पढ़ें: 1,000 साल पुराने माया कैलेंडर का रहस्य, ग्रहण की इतनी सटीक भविष्यवाणी की आज के वैज्ञानिक भी हैरान

इस खोज से क्या फायदा होगा?
शोधकर्ताओं ने कहा कि, यह खोज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लंबे समय तक विज्ञान के प्रति समर्पित रहने की शक्ति को दिखाती है. प्रोफेसर महादेवन ने आगे कहा, हमारे सौर मंडल से बाहर जीवन के संकेत खोजने के लिए यह सबसे अच्छे मौकों में से एक है. वैज्ञानिकों की टीम GJ 251 सिस्टम पर नजर रखना जारी रखेगी. जैसे ही अगली पीढ़ी के बड़े दूरबीन काम करना शुरू करेंगे मानवता की नजर तारों के बीच जीवन की तलाश के लिए इस नजदीकी सुपर-अर्थ ग्रह पर बनी रहेगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

