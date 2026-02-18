Advertisement
मेक्सिको की गुफा में मिली 5 करोड़ साल पुरानी 'छिपी हुई दुनिया', देखते ही बोले वैज्ञानिक- इसे तो...

Science Latest News: न्यू मैक्सिको की गहरी गुफाओं में एक चमकती हुई हरी दीवार मिली है. हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 4 करोड़ 90 लाख सालों से किसी ने भी इसे छुआ तक नहीं है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:33 AM IST
Hidden World: साल 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम को कार्ल्सबैड (Carlsbad) गुफाओं के घोर अंधेरे में चमकते हुए हरे रंग के कीटाणु मिले. आमतौर पर पेड़-पौधे सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं लेकिन ये कीटाणु बिना सूरज की रोशनी के अंधेरे में भी अपना खाना बना रहे थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि दूसरे ग्रहों पर जहां रोशनी कम हो वहां जीवन कैसे हो सकता है. 

वैज्ञानिकों की जांच में क्या पता चला?
वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि, ये जीव ऐसी रोशनी से अपना खाना बना रहे हैं जिसे इंसान की आंखें देख भी नहीं सकतीं. यह हल्की रोशनी गुफा की चट्टानों से टकराकर फैलती है और ये जीव उसी से ऊर्जा ले लेते हैं. वैज्ञानिक लार्स बेहरेंड्ट का कहना है कि ये जीव पिछले 4 करोड़ 90 लाख सालों से दुनिया से अलग-थलग इस अंधेरी गुफा में रह रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: बिना 'धमाके' के हुआ गायब! सीधे ब्लैक होल में समा गया सूरज से 13 गुना बड़ा तारा

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
वैज्ञानिक बार्टन और बेहरेंड्ट यह पता लगा रहे हैं कि कम से कम कितनी कम रोशनी में जीवन पनप सकता है. इससे हमें उन ग्रहों को खोजने में आसानी होगी जहां बहुत कम रोशनी पहुंचती है. अंतरिक्ष में अरबों तारे और ग्रह हैं. इस जानकारी की मदद से वैज्ञानिक अब अपना कीमती समय और तकनीक सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगाएंगे जहां जीवन की सबसे ज्यादा उम्मीद है. 

नासा का नया मिशन
NASA अब एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक अब उन 50 खास तारों की जांच करेंगे जहां इस तरह का जीवन मिल सकता है. ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जहां हमारे सूरज जैसी रोशनी नहीं है बल्कि हल्की लाल रोशनी है. इस खोज से पता चलता है कि उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इस अंधेरी गुफा के अंदर मिला है. 

यह भी पढ़ें: Brain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

खोज का सबसे रोमांचक हिस्सा
इस गुफा की खोज से एक बहुत बड़ी बात समझ आई है, वह है ऑक्सीजन. वैज्ञानिक बार्टन का कहना है कि, अगर किसी ग्रह पर जीवन नहीं हो तो वहां ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल है. धरती पर ऑक्सीजन मुख्य रूप से पेड़-पौधों और सूक्ष्मजीवों की वजह से बनती है. इसलिए, अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन मिलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वहां जीवन मौजूद है.

