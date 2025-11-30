Advertisement
पानी के नीचे मिली 524 किमी लंबी 'दूसरी दुनिया', इस गुफा में पनपते हैं बिना आंख वाले भयानक जीव

Mexico Underwater Cave: युकाटन प्रायद्वीप के नीचे एक बहुत ही बड़ी और ज्यादातर ऐसी दुनिया है जो आज भी अनजान है जिसे सिस्टेमा ऑक्स बेल हा कहते हैं. यह दुनिया ग्रह पर सबसे लंबी पानी के अंदर गुफा प्रणाली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:00 AM IST
Mysteries on Earth: गहरे पानी में डूबी एक गुफा प्रणाली है जो 524 किमी लंबी है. यह सिर्फ अपने आकाक के वजह से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और जानवरों के लिए मीठे पानी का एक जरूरी सोर्स होने के कारण भी वैज्ञानिकों का ध्यान खींचता है. हालांकि, यह अजूबा अब खतरे में है क्योंकि यहा निर्माण कार्य हो रहे हैं जो इस नाजुक व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. टुलम(Tulum)के प्राचीन माया शहर के पास स्थित यह गुफा युकाटन की अनोखि खासियत है. यह पूरा इलाका अपने खास छेद वाले चूना पत्थर के लिए मशहूर है. 

कैसे बनती हैं ये गुफाएं?
छेद वाले चूना पत्थरों का पानी का पानी रिसकर जमीन में जाता है और धीरे-धीरे ऑक्स बेल हा जैसी विशाल गुफाएं बनाता है. ये गुफाएं कार्स्टिफिकेशन नाम की प्रक्रिया से बनी हैं और स्थानीय जल प्रणाली का एक जरूरी हिस्सा हैं. ये गुफाएं माया जलभृत(Maya Aquifer)को मीठा पानी देते हैं जो इस पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी का मुख्य सोर्स है. 

इस गुफा में क्या-क्या है?
सिस्टेमा ऑक्स बेल हा(Sistema Ox Bel Ha)का माया भाषा में मतलब है पानी के 3 रास्ते. केंटकी की मैमथ गुफा को सबसे लंबी गुफा प्रणाली का खिताब मिला है लेकिन पानी के अंदर अपनी लंबाई में ऑक्स बेल हा सबसे आगे है. इसमें 160 से ज्यादा सेनोट्स शामिल हैं जो पानी से भर गड्ढे(Sinkhole)होते हैं जो इस गुफा में खुलते हैं. 

यह इतना खास क्यों है?
ऑक्स बेल हा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसकी अंधेरी जमीन के नीचे की दुनिया में कई तरह के जीव पनपते हैं. इसमें बिना आंखों वाली मछलियां और छोटे क्रस्टेशियन शामिल हैं. इन जीवों ने बिना रोशनी के इस माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है. 2018 में वैज्ञानिकों ने देखा कि जमीन के नीचे बनने वाली मीथेन गैस इस गुफा के फूड चेन का जरूरी हिस्सा है. मीथेन के गुफा में जाते ही बैक्टीरिया और छोटे जीव इसे खाना शुरू कर देते हैं. 

क्या है इस जगह का इतिहास?
इस गुफा प्रणाली के अंदर मौजूद सिंकहोल्स से प्राचीन माया सभ्यता के बारे में पता चलता है. वे लोग इन गुफाओं के पास रहते थे और मानते थे कि ये सेनोट्स माया पाताल लोक(जिबाल्बा)के रास्ते हैं. इस वजह से माया लोग सेनोट्स का इस्तेमाल धार्मिक काम के लिए करते थे. साथ ही इस जगह पर पानी में डूबी जगहों पर इंसानों के अवशेष भी मिले हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

worlds longest underwater cave

