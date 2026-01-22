Lost Ship: समुद्र की गहराई में मिला 600 साल पुराना सुपर शिप, वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत

Science News in Hindi: डेनमार्क के समुद्र में वैज्ञानिकों को एक बहुत पुराना और विशाल समुद्री जहाज मिला है. यह जहाज करीब 600 साल पुराना है जिसे कॉग (Cog) कहा जाता था. उस जमाने में इस तरह के जहाज सबसे आधुनिक माने जाते थे जिनमें एक बड़ा पर्दा लगा होता था. यह जहाज लगभग 92 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है. यह डेनमार्क और स्वीडन के बीच समुद्र के एक संकरे रास्ते में कोपेनहेगन शहर के पास मिला है. वैज्ञानिकों ने इसे उस समय का सुपर शिप कहा है. यह जहाज 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारी सामान को बहुत कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था.

कैसे हुई इस विशाल जहाज की खोज?

यह जहाज किसी खास मिशन के दौरान नहीं बल्कि अचानक मिला है. डेनमार्क की सरकार कोपेनहेगन के पास समुद्र में एक नकली द्वीप बनाने की तैयारी कर रही थी. जब समुद्र की गहराई की जांच की जा रही थी तब रेत के नीचे यह विशाल जहाज दबा हुआ मिला. वैज्ञानिकों ने कई सदियों से जमी हुई रेत और मिट्टी को हटाकर इस जहाज को बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो देख फटी रह गई लोगों की आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

जहाज के अंदर क्या-क्या मिला?

यह जहाज समुद्र की गहराई में करीब 43 फीट नीचे मिला है. हैरानी की बात यह है कि रेत की वजह से यह काफी सुरक्षित बचा रहा. जहाज के दाहिने हिस्से पर पुरानी रस्सियों के निशान मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने पुराने किसी भी जहाज पर आज तक ऐसी रस्सियां नहीं देखी गईं. यह पहली बार है जब डेनमार्क के समुद्र में किसी इतने पुराने जहाज पर रसोई मिली है.

क्या इसमें कोई खजाना था?

वैज्ञानिकों को जहाज पर लदा हुआ व्यापारिक सामान (Cargo) नहीं मिला. उनका मानना है कि जहाज का निचला हिस्सा खुला होने के कारण डुबते समय सारा सामान बह गया होगा. इसके अलावा, जहाज पर हथियार या लड़ाई का कोई सामान नहीं मिला है इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज था.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 500 लाख करोड़ का खजाना, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार

यह जहाज कहां और क्या चलता था?

इस विशाल जहाज को नीदरलैंड जैसे देशों से बाल्टिक सागर के शहरों तक की लंबी और खतरनाक समुद्री यात्रा के लिए बनाया गया था. पहले बड़े जहाजों से सिर्फ महंगी और लग्जरी चीजें मंगावाई जाती थीं. लेकिन यह जहाज इतना बड़ा था कि इससे नमक, लकड़ी, ईंटें और खाने-पीने का जरूरी सामान भी बहुत बड़ी मात्रा में दूर-दूर तक भेजा जाने लगा.