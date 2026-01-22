Advertisement
trendingNow13082583
Hindi Newsविज्ञानLost Ship: समुद्र की गहराई में मिला 600 साल पुराना सुपर शिप, वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत

Lost Ship: समुद्र की गहराई में मिला 600 साल पुराना सुपर शिप, वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत

Lost Ship in Denmark: गोताखोरों को डेनमार्क के समुद्र में एक बहुत ही पुराना और विशाल जहाज मिला है. यह अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ है जिसे समुद्र के नीचे से खोजा गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lost Ship: समुद्र की गहराई में मिला 600 साल पुराना सुपर शिप, वैज्ञानिकों को मिले चौंकाने वाले सबूत

Science News in Hindi: डेनमार्क के समुद्र में वैज्ञानिकों को एक बहुत पुराना और विशाल समुद्री जहाज मिला है. यह जहाज करीब 600 साल पुराना है जिसे कॉग (Cog) कहा जाता था. उस जमाने में इस तरह के जहाज सबसे आधुनिक माने जाते थे जिनमें एक बड़ा पर्दा लगा होता था. यह जहाज लगभग 92 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है. यह डेनमार्क और स्वीडन के बीच समुद्र के एक संकरे रास्ते में कोपेनहेगन शहर के पास मिला है. वैज्ञानिकों ने इसे उस समय का सुपर शिप कहा है. यह जहाज 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारी सामान को बहुत कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था.

कैसे हुई इस विशाल जहाज की खोज?
यह जहाज किसी खास मिशन के दौरान नहीं बल्कि अचानक मिला है. डेनमार्क की सरकार कोपेनहेगन के पास समुद्र में एक नकली द्वीप बनाने की तैयारी कर रही थी. जब समुद्र की गहराई की जांच की जा रही थी तब रेत के नीचे यह विशाल जहाज दबा हुआ मिला. वैज्ञानिकों ने कई सदियों से जमी हुई रेत और मिट्टी को हटाकर इस जहाज को बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो देख फटी रह गई लोगों की आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

जहाज के अंदर क्या-क्या मिला?
यह जहाज समुद्र की गहराई में करीब 43 फीट नीचे मिला है. हैरानी की बात यह है कि रेत की वजह से यह काफी सुरक्षित बचा रहा. जहाज के दाहिने हिस्से पर पुरानी रस्सियों के निशान मिले हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने पुराने किसी भी जहाज पर आज तक ऐसी रस्सियां नहीं देखी गईं. यह पहली बार है जब डेनमार्क के समुद्र में किसी इतने पुराने जहाज पर रसोई मिली है.

क्या इसमें कोई खजाना था?
वैज्ञानिकों को जहाज पर लदा हुआ व्यापारिक सामान (Cargo) नहीं मिला. उनका मानना है कि जहाज का निचला हिस्सा खुला होने के कारण डुबते समय सारा सामान बह गया होगा. इसके अलावा, जहाज पर हथियार या लड़ाई का कोई सामान नहीं मिला है इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज था.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में मिला 500 लाख करोड़ का खजाना, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार

यह जहाज कहां और क्या चलता था?
इस विशाल जहाज को नीदरलैंड जैसे देशों से बाल्टिक सागर के शहरों तक की लंबी और खतरनाक समुद्री यात्रा के लिए बनाया गया था. पहले बड़े जहाजों से सिर्फ महंगी और लग्जरी चीजें मंगावाई जाती थीं. लेकिन यह जहाज इतना बड़ा था कि इससे नमक, लकड़ी, ईंटें और खाने-पीने का जरूरी सामान भी बहुत बड़ी मात्रा में दूर-दूर तक भेजा जाने लगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

lost ship

Trending news

भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
BJP President Nitin Nabin
भाजपा तो 'नवीन' हो गई, कांग्रेस को किसने रोक रखा है? वो चिंतन भी शिविर में ही रह गया
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
Gujarat news
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने खुद को मारी गोली, फायरिंग में गई पत्नी की जान
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
bengaluru news
एयरपोर्ट के स्टाफ ने कराई फजीहत, जांच के बहाने विदेशी महिला से की छेड़खानी
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
Devendra Fadnavis
'पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति...', संजय राउत पर भड़कीं अमृता फडणवीस
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
weather news
सर्दी अभी जा नहीं रही! करवट लेगा मौसम; इन राज्यों में बरसेगा 'कुदरत का कहर'
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
IIT News
जिस आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, वहां 5 साल में 65 छात्रों ने सुसाइड क्यों किया?
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
maharastra politics
शिंदे सेना ने राज ठाकरे का सपोर्ट लेकर कर दिया बड़ा खेला, भाजपा के सपने चकनाचूर
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP