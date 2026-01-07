डायनासोर के अंडे बने टाइम मशनी, वैज्ञानिकों ने छिलके में खोजा 7 करोड़ साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'

Advertisement
Time Capsule Found: डायनासोर के अंडों के पुराने छिलके अब समय बताने वाली मशीन की तरह काम कर रहे हैं. वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इन छिलकों के अंदर कुछ ऐसे छोटे कण छिपे हैं जिनसे यह सही-सही पता लगाया जा सकता है कि ये अंडे कितने साल पहले मिट्टी में दब थे. 

 

Jan 07, 2026
Science News: अभी तक वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम था कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है. पहले वैज्ञानिक उम्र का पता लगाने के लिए जीवाश्म के आस-पास मिलने वाली ज्वालामुखी की राख पर निर्भर रहते थे. समस्या यह थी कि हर जगहर राख नहीं मिलती और ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि 2 अलग तरह के डायनासोर एक साथ रहते थे या उनके बीच लाखों साल का अंतर था. वैज्ञानिकों ने अब डायनासोर के अंडों के छिलकों से ही उनकी उम्र का पता करने का तरीका खोज लिया है. 

यह कैसे काम करता है?
लाखों साल पहले जब डायनासोर का अंडा मिट्टी में दबा तो उसमें बहुत कम मात्रा में यूरेनियम नाम का तत्व चला गया. समय गुजरने के साथ यह यूरेनियम धीरे-धीरे सीसे (Lead) में बदलता रहता है जिसकी रफ्तार तय होती है. वैज्ञानिक छिलके में मौजूद यूरेनियम और सीसे की मात्रा को मापते हैं. ऐसा करने से उन्हें बिल्कुल सही पता चल जाता है कि वह अंडा कितना पुराना है. 

कैसे की गई इन अंडों की खोज?
वैज्ञानिकों ने थेरोपोड नाम के डायनासोरों के अंडों के छिलकों से जांच की. जांच में पाया गया कि लाखों साल से मिट्टी में दबे रहने के बाद भी इन छिलकों की बनावट में बहुत कम बदलाव आया है जो अच्छी बात है. जब अमेरिका से यूटा में मिले नमूनों की जांच की गई तो उनकी उम्र करीब 9.5 करोड़ साल निकली. यह नतीजा ज्वालामुखी की राख से निकाली गई उम्र के बहुत करीब था. 

बिना राख के पता की उम्र
मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. यहां 3.5 किमी लंबी जगह में डायनासोर के अंडो के ढेर मिले थे लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं जान पा रहे थे कि ये कितने पुराने हैं. इस जगह पर ज्वालामुखी के राख नहीं थी लेकिन इस नई तकनीक से पता चला कि ये 7.5 करोड़ साल पुराने हैं. इतिहास में पहली बार गोबी रेगिस्तान के इन घोंसलों की बिल्कुल सटीक उम्र का पता चला है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

