सहारा की रेत में मिला 7,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिकों ने बताया- 'पूरी दुनिया से अलग है इनका DNA'

7000 Year Old Skeleton: हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान आज की तरह सूखा नहीं था बल्कि एक हरा-भा और उपजाऊ इलाका था जहां समृद्ध समुदाय रहा करते थे. नेचर पत्रिका में छपे एक शोध में उन प्राचीन लोगों पर रोशनी डाली गई जो वहां रहते थे. यह अध्ययन मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी लीबिया में ताकारकोरी रॉक शेल्टर नाम की जगह पर दफन 2 महिलाओं के DNA पर आधारित है. यह रिसर्च मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के आनुवंशिकीविदों (Geneticists) ने किया है. इस शोध से उत्तरी-अफ्रीकी वंश का पता चलता है.

कभी हरा-भरा था सहारा

लगभग 7,000 साल पहले सहारा रेगिस्तान आज के सूखे रेगिस्तान से बिल्कुल अलग था. इस समय को अफ्रीकी आर्द्र काल कहते हैं जब उत्तरी अफ्रीका में बहुत ज्यादा नम थी. यहां बड़े-बड़े घास के मैदान, झीलें और जंगल फैले हुए थे. आधुनिक लीबिया के तद्रार्ट अकास पहाड़ में एक जगह है जिसका नाम ताकारकोरी चट्टानी आश्रय है.

स्टडी में क्या सामने आया?

ताकारकोरी क बहुत ही महत्वपूर्ण खुदाई केंद्र रहा है जहां 10,000 साल से भी पुराने इंसानों के रहने के सबूत मिले हैं. यहीं पर 2 महिलाओं को दफनाया गया था जिनके अवशेष से वैज्ञानिकों को मध्य सहारा का पहला प्राचीन मानव DNA मिला. सूखे रेगिस्तानी माहौल के कारण इन कंकालों का प्राकृतिक रूप से ममीकरण हो गया था जिससे उनका DNA सुरक्षित रह गया.

डीएनए का 50000 साल पुराना राज

इस शोध का सबसे रोमांचक हिस्सा है उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत ही खास प्राचीन वंश की पहचान करना. तारारकोरी की महिलाओं का DNA बताता है कि वे एक प्राचीन समूह का हिस्सा थीं जिनका वंश आज की किसी भी आबादी में नहीं मिलता. शोध से पता चलता है कि यह वंश लगभग 50,000 साल पहले दूसरे मानव समूहों से अलग हो गया था.

क्या निकले खोज के नतीजे?

यह खोज बताती है कि आधुनिक उत्तरी अफ्रीका आबादी की विविधता इसलिए है क्योंकि उनके DNA में प्राचीन वंश शामिल हैं जिन्होंने अन्य समूहों से संपर्क तो किया लेकिन उनकी जगह नहीं थी. यह अफ्रीका में मानव प्रवास और संस्कृति के फैलाव के बारे में हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है और मानव इतिहास की एक अधिक जटिल कहानी बताता है.