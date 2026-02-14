रेगिस्तान की रेत में दफन मिला 7,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिक बोले- सबसे अलग है इनका DNA

Ancient African Mummies: दक्षिण-पश्चिमी लीबिया में वैज्ञानिकों ने इंसानों के 2 बहुत पुराने शव मिले हैं. यह करीब 7,000 साल पुराने हैं और इन्होंने एक ऐसी इंसानी खानदान का पता लगाया है जिसके बारे में कोई कभी नहीं जानता था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनका DNA आज के किसी भी इंसान या समूह से नहीं मिलता. ये दोनों ही ममियां सहारा रेगिस्तान में मिले हैं. जिस समय ये लोग वहां रहते थे तब सहारा आज की तरह सूखा रेगिस्तान नहीं था, बल्कि वहां नदियां, झीलें और हरियाली हुआ करती थी.

क्या है पूरी खोज?

इस नई खोज ने इंसानों के पुराने इतिहास को लेकर हमारी सोच बदल दी है. इससे पता चलता है कि सहारा रेगिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हजारों सालों तक पूरी दुनिया से अलग-थलग रहे और अपनी एक अलग ही संस्कृति और पहचान बनाई. मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन नेचर मैगजीन में छपा था.

यह भी पढ़ें: डिप्लोमेसी फेल तो मिसाइलें बोलेंगी...ईरान के खिलाफ ‘कुछ भी’ कर सकते हैं ट्रंप, भेज दिया सबसे बड़ा युद्धपोत

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हैरान कर रही है यह खोज?

इन लोगों का DNA न तो अफ्रीका के बाकी लोगों से मिलता है और न ही दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के लोगों से. यह इंसानों के खानदान की एक बिल्कुल नई और अनोखी प्रजाति है. इस खोज के बाद अब वैज्ञानिक नए सिरे से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने समय में उत्तरी अफ्रीका में पशुपालन और नई तकनीकों की शुरुआत कैसे हुई होंगी.

कैसे की वैज्ञानिकों ने पूरी जांच?

वैज्ञानिकों ने 2 महिलाओं के दांतों और पैरों की हड्डियों से DNA के नमूने लिए और उनकी जांच की. इस जांच से इंसानों के एक ऐसे पुराने खानदान का पता चला है जो करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका के मुख्य इंसानी समूहों से अलग हो गया था. हैरानी की बात यह है कि ये लोग हजारों सालों तक सहारा रेगिस्तान में रहे लेकिन कभी अपने पड़ोसी समूहों से कभी संपर्क नहीं किया.

जांच में क्या निकले नतीजे?

वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीनों के जरिए इनके DNA की तुलना आज के इंसानों और पुराने समय के दूसरे इंसानों से की. इस जांच में यह साफ हो गया कि इनके पूर्वजों का कोई भी निशान आज के इंसानों में नहीं मिलता. इससे पहले दुनिया भर में जितने भी पुराने DNA टेस्ट हुए हैं उनमें भी इस अनोखे खानदान का कभी कोई पता नहीं चला था.

यह भी पढ़ें: कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं चलेगी लू! अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए भारी, मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

इस खोज में क्या नतीजे निकले?

वैज्ञानिकों ने पाया कि इन शवों का DNA मोरक्को की ताफोराल्ट गुफा में मिले 15,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं. इससे साबित होता है कि प्राचीन समय में उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में इंसानों की एक ऐसी खास नस्ल रहती थी जो अब धरती से पूरी तरह गायब हो चुकी है.