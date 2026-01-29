अटलांटिक महासागर में दिखा 9000 किमी लंबा 'भूरा सांप', जिसने अफ्रीका से अमेरिका तक मचा दी तबाही

Atlantic Ocean: जरा सोचिए कि आप अटलांटिक महासागर के ऊपर एक छोटे विमान से उड़ रहे हैं. नीचे नीला पानी दिखने की बजाय आपको एक विशाल भूरी पट्टी दिखाई देती है जो हजारों किमी लंबी है. यह कोई कचरा नहीं बल्कि समुद्री शैवाल (समुद्री घास) का बहुत बड़ा ढेर है जिसे ग्रेट अटलांटिक सरगासम बेल्ट कहा जाता है जो किसी बड़े भूरे सांप जैसा लगता है. समुद्री घास की यह परत उतनी विशाल है कि अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता है. यह अफ्रीका से लेकर कैरिबियन सागर तक फैली हुई है. यह समुद्र तटों, मछलियों और टूरिज्म को नुकसान पहुंचा रही है.

कितनी बड़ी है यह बेल्ट?

ऊपर से देखने पर सरगासम बेल्ट नीले समुद्र में तैरते हुए भूरे रंग के किसी विशाल जाल जैसी दिखती है. इसकी लंबाई लगभग 9,000 किमी है जो मेक्सिको की खाड़ी से लेकर अफ्रीका के तटों तक फैली हुई है. यह भूरी पट्टी एक जगह नहीं रुकती और समुद्र की लहरें इसे बहाकर ले जाती हैं. यह इतनी घनी हो जाती है कि सूरज की रोशनी पानी के नीचे नहीं पहुंच पाती.

सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें

सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यह पट्टी किसी टेढ़ी-मेढ़ी लकीर की तरह दिखती है जो अपने रास्ते में आने वाले छोटे द्वीपों को ढक लेती है. ऊपर से देखने पर यह इतनी बड़ी लगती है कि पायलट इसे Latte Spill कहते हैं. कभी जो समुद्री तट खूबसूरती के लिए मशहूर थे आज वहां गंदगी का अंबार लगा है. समुद्र की लहरें बार-बार इस सड़ी हुई घास को वापस ले आती है.

बहुत तेजी से बढ़ी समुद्री घास

हजारों सालों से समुद्री घास अटलांटिक महासागर का हिस्सा रही है. पहले यह समुद्री जीवों के लिए छिपने की जगह हुआ करती थी लेकिन 2011 के बाद इसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है. इसके बढ़ने की वजह यह है कि समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह गर्म पानी घास के फैलने के लिए सबसे अच्छा माहौल पैदा करता है.

इससे क्या नुकसान हो रहा है?

समुद्री धाराओं के बदलते बहाव ने इस परेशानी को और भी बड़ा बना दिया है. घास की यह परत अब उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां इसे पहले कभी नहीं देखा गया. घास के ये तैरते हुए मैदान हुए द्वीप मूंगे की चट्टानों को पूरी तरह ढक लेते हैं. इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मरने लगती हैं. यह घास मछलियों के आने-जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देती है जिससे पूरा समुद्री इकोसिस्टम बिगड़ रहा है.