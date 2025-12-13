Advertisement
trendingNow13039374
Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने खोजा 6 करोड़ साल पुराना किलर, पूरे महासगार पर राज करता था 11 मीटर लंबा ये खूंखार शिकारी

वैज्ञानिकों ने खोजा 6 करोड़ साल पुराना 'किलर', पूरे महासगार पर राज करता था 11 मीटर लंबा ये खूंखार शिकारी

Giant Marine Predator: एक बहुत बड़ा समुद्री शिकारी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ समुद्र में रहता है, हो सकता है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पुरानी नदियों में भी रहा करता था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने खोजा 6 करोड़ साल पुराना 'किलर', पूरे महासगार पर राज करता था 11 मीटर लंबा ये खूंखार शिकारी

Deep Sea Mysteries: हाल ही में हुए एक अध्ययन में मोसासॉरस के बारे में एक अनोखी खोज सामने आई है. मोसासॉरस विशालकाय समुद्री जानवर थे जो कभी समुद्रों पर राज करते थे. उत्तरी डकोटा में जहां टी-रेक्स के अवशेष मिले हैं, वहीं मोसासॉरस का एक दांत भी पाया गया है. यह दांत बताता है कि ये जीव मीठे पानी वाले इलाकों में भी रहना सीख गए थे. इस खोज से मोसासॉरस के बार में हमारी पुरानी सोच बदल गई है कि वे सिर्फ समुद्र में ही रहते थे. यह खोज समझने में मदद करेगी कि जब धरती के पर्यावरण में बड़े बदलाव आए तो जानवरों ने खुद को कैसे ढाला. 

कितने पुराने थे ये जीव?
लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले रहने वाले समुद्री शिकारी जीव मोसासॉरस के बारे में लंबे समय से माना जाता था कि वे सिर्फ बड़े महासागरों में ही रहते थे. लेकिन, उत्तरी डकोटा में मीठे पानी की जगह पर मोसासॉरस के बारे में लंबे समय से माना जाता था कि वे सिर्फ बड़े महासागरों में ही रहते थे. लेकिन उत्तरी डकोटा में मीठे पानी की जगह मोसासॉरस का एक दांत मिला है. 

यह भी पढ़ें: बरमूडा ट्रायंगल नहीं, ये है असली मिस्ट्री...3 करोड़ साल से नीचे दबी है 20 किमी मोटी 'अनोखी चट्टान'

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों ने कैसे की दांत की जांच?
इस दांत पर आइसोटोप विश्लेषण किया गया जिससे पता चला कि खत्म होने से पहले अपने आखिरी समय में यह प्रजाति नदियों और मीठे पानी के माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल चुकी थी. यह दांत टी-रेक्स के दांत और मगरमच्छ की हड्डी के साथ मिला था इसलिए वैज्ञानिक हैरान थे कि समुद्री जानवर की दांत मीठे पानी की जगह पर कैसे आया. इसका कारण उस समय धरती पर आ रहे बड़े बदलाव में छिपा है. 

जांच में वैज्ञानिकों को क्या-क्या मिला?
आस-पास की जगहों से मिले दूसरे मोसासॉरस के दांतों में भी वैसे ही आइसोटोप संकेत पाए गए हैं. यह इस बात को पक्का करता है कि मोसासॉरस अपनी प्रजाति के खत्म होने से पहले के आखिरी 10 लाख सालों में मीठे पानी वाले इलाकों में रहने लगे थे. इससे यह भी साबित होता है कि यह मोसासॉरस नदी के मीठे पानी वाले वातावरण में रहता था. इससे पता चलता है कि विलुप्त होने से पहले मोसासॉरस नदियों में रहते थे. 

यह भी पढ़ें: म्यूजियम में धूल फांक रही खोपड़ी निकली '15 करोड़ साल पुरानी',  वैज्ञानिकों को मिला जुरासिक काल का राक्षस

कितना विशाल था मोसासॉरस?
इसके साइज की बात करें तो इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 11 मीटर (लगभग 36 फीट) थी. यह सबसे बड़ी किलर व्हेल के बराबर रहा होगा. इतने बड़े आकार के कारण यह समुद्री और मीठे पानी दोनों जगह का सबसे बड़ा शिकारी बना गया होगा. नदी के सिस्टम में यह एक असाधारण शिकारी थी. वहां यह टी-रेक्स और मगरमच्छों जैसे अन्य बड़े जीवों के साथ या उनके खिलाफ शिकार करता होगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

deep sea mysteries

Trending news

कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
kerala election results live
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE: केरल स्थानीय निकाय चुनाव में LDF को मिल रही बढ़त, तिरुवनंतपुरम में NDA आगे, देखें अपडेट
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
Maharashtra news
ठाणे में 'लूट का ड्रामा', पहले की चोरी फिर पुलिस को बनाया बेवकूफ,ऐसे सामने आई सच्चाई
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
Gold mining
हर दिन 25 किलो सोना निकलेगा! भारत ने निकाला तो Gold mining का ‘उस्ताद’ बन जाएगा
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
2001 Parliament attack
कफन चोर...के नारे लग रहे थे और मौत दस्तक दे रही थी! 13 दिसंबर की बरसी आज
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
intelligence agency
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का गांव
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
MGNREGA
नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा?
जिसने रेल की पटरी तोड़ी, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Supreme Court News
जिसने रेल की पटरी तोड़ी, 148 मौतें...जमानत मांगने पर बोला SC, इसमें तो मौत की सजा है
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश
imd india weather update heavy fog cold wave delhi kashmir himachal pradesh snowfall
Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; यहां हो सकती है जमकर बारिश