वैज्ञानिकों ने खोजा 6 करोड़ साल पुराना 'किलर', पूरे महासगार पर राज करता था 11 मीटर लंबा ये खूंखार शिकारी

Deep Sea Mysteries: हाल ही में हुए एक अध्ययन में मोसासॉरस के बारे में एक अनोखी खोज सामने आई है. मोसासॉरस विशालकाय समुद्री जानवर थे जो कभी समुद्रों पर राज करते थे. उत्तरी डकोटा में जहां टी-रेक्स के अवशेष मिले हैं, वहीं मोसासॉरस का एक दांत भी पाया गया है. यह दांत बताता है कि ये जीव मीठे पानी वाले इलाकों में भी रहना सीख गए थे. इस खोज से मोसासॉरस के बार में हमारी पुरानी सोच बदल गई है कि वे सिर्फ समुद्र में ही रहते थे. यह खोज समझने में मदद करेगी कि जब धरती के पर्यावरण में बड़े बदलाव आए तो जानवरों ने खुद को कैसे ढाला.

कितने पुराने थे ये जीव?

लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले रहने वाले समुद्री शिकारी जीव मोसासॉरस के बारे में लंबे समय से माना जाता था कि वे सिर्फ बड़े महासागरों में ही रहते थे. लेकिन, उत्तरी डकोटा में मीठे पानी की जगह पर मोसासॉरस का एक दांत मिला है.

वैज्ञानिकों ने कैसे की दांत की जांच?

इस दांत पर आइसोटोप विश्लेषण किया गया जिससे पता चला कि खत्म होने से पहले अपने आखिरी समय में यह प्रजाति नदियों और मीठे पानी के माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल चुकी थी. यह दांत टी-रेक्स के दांत और मगरमच्छ की हड्डी के साथ मिला था इसलिए वैज्ञानिक हैरान थे कि समुद्री जानवर की दांत मीठे पानी की जगह पर कैसे आया. इसका कारण उस समय धरती पर आ रहे बड़े बदलाव में छिपा है.

जांच में वैज्ञानिकों को क्या-क्या मिला?

आस-पास की जगहों से मिले दूसरे मोसासॉरस के दांतों में भी वैसे ही आइसोटोप संकेत पाए गए हैं. यह इस बात को पक्का करता है कि मोसासॉरस अपनी प्रजाति के खत्म होने से पहले के आखिरी 10 लाख सालों में मीठे पानी वाले इलाकों में रहने लगे थे. इससे यह भी साबित होता है कि यह मोसासॉरस नदी के मीठे पानी वाले वातावरण में रहता था. इससे पता चलता है कि विलुप्त होने से पहले मोसासॉरस नदियों में रहते थे.

कितना विशाल था मोसासॉरस?

इसके साइज की बात करें तो इसकी अनुमानित लंबाई लगभग 11 मीटर (लगभग 36 फीट) थी. यह सबसे बड़ी किलर व्हेल के बराबर रहा होगा. इतने बड़े आकार के कारण यह समुद्री और मीठे पानी दोनों जगह का सबसे बड़ा शिकारी बना गया होगा. नदी के सिस्टम में यह एक असाधारण शिकारी थी. वहां यह टी-रेक्स और मगरमच्छों जैसे अन्य बड़े जीवों के साथ या उनके खिलाफ शिकार करता होगा.