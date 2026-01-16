Black Hole: ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य! ब्लैक होल के वैज्ञानिकों को 'स्विच बटन'

Black Hole: नासा के वैज्ञानिकों पिछले 3 साल से एक ब्लैक हल पर लगातार नजर रख रहे थे. अब वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला है जिससे उनका सारा शक दूर हो गया है. आमतौर पर माना जाता कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगल जाते हैं लेकिन यह ब्लैक होल कुछ अलग कर रहा है.
Black Hole Firing Jet: वैज्ञानिकों ने पाया है कि ब्लैक होल 2 तरह से एनर्जी बाहर निकालते हैं. या तो वो बहुत तेज जेट छोड़ते हैं फिर बहुत ही ताकतवर हवाएं. सबसे हैरान करने वाली बात है कि ब्लैक होल ये दोनों काम एक साथ कभी नहीं करते. NASA के टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने 4U 1630-472 नाम के ब्लैक होल पर 3 साल तक नजर रखी. यह खोज बताती है कि ब्लैक होल कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं. हालांकि, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं लेकिन इस नई खोज ने उस पुरानी सोच को चुनौती दी है.
कैसे काम करता है यह ब्लैक होल?
वैज्ञानिकों ने 4U 1630−472 नाम के एक ब्लैक होल का अध्ययन किया है. यह हमारे सूरज से लगभग 10 गुना ज्यादा भारी है और अपने पास मौजूद एक तारे से गैस और पदार्थ को अपनी ओर खींचता है. जब यह गैस ब्लैक के पास पहुंचती है तो भारी ग्रैविटी की वजह से इतनी गर्मी हो जाती है कि प्लाज्मा में बदल जाती है.
ब्लैक होल का अनोखा स्विच बटन
NASA के वैज्ञानिकों ने देखा कि एक बार ब्लैक होल से 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक्स-रे हवा निकल रही थी. लेकिन उस समय रेडियो जेट पूरी तरह से गायब थे. इसके 2 दिन बाद जब दोबारा जांच की गई तो नजारा बिल्कुल उल्टा था. इस बार ब्लैक होल से मजबूत रेडियो जेट निकल रहे थे लेकिन हवाओं का नामो-निशान तक नहीं था. ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के पास एक बटन जैसा सिस्टम है.
आकाशगंगा को आकार दे रहे हैं ब्लैक होल
यह खोज सिर्फ एक जानकारी तक सीमित नहीं है बल्कि यह बताती है कि ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा को कैसे बनाते और बदलते हैं. ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा अपने आसपास की गैस और धूल को हिला देती है और इसी से तय होता है कि नए तारे कब और कहां बनेंगे. वैज्ञानिकों को बहुत हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि ब्लैक होल किसी झूले की तरह काम कर रहा है.
झूले से क्या है वैज्ञानिकों का मतलब?
वैज्ञानिकों ने बताया कि, यह ब्लैक होल खुद ही तय करता है कि उसे कब जेट छोड़ना है और कब हवा और ये किसी बाहरी दबाव में काम नहीं करता. जहां जेट प्रकाश की रफ्तार से स्पेस को चीरते हुए निकलते हैं वहीं हवाएं गैस को धीरे-धीरे फैलाती हैं. ये दोनों ही अलग-अलग तरीके से तारों के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक जुओबिन झांग का कहना है कि, ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलने वाले दानव नहीं हैं बल्कि, वे ब्रह्मांड के विकास में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर की तरह हैं.