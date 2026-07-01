/ऑपरेशन थिएटर का सबसे बड़ा रहस्य आया सामने, एनेस्थीसिया मिलने के बाद भी कहानियां सुनता है आपका ब्रेन

अब तक मेडिकल साइंस में यही माना जाता था कि जनरल एनेस्थीसिया (General Anaesthesia) देने के बाद इंसान का दिमाग पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाता है और उसकी चेतना (Consciousness) पूरी तरह बंद हो जाती है. लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है.
वैज्ञानिकों को पता चला है कि बेहोशी की हालत में भी हमारा दिमाग न सिर्फ बातें सुन रहा होता है, बल्कि वह संज्ञा (Noun) और क्रिया (Verb) जैसे शब्दों के बीच अंतर भी कर रहा होता है. इतना ही नहीं, दिमाग यह भी भांप लेता है कि सामने वाला अगला शब्द क्या बोलने वाला है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों की इस खोज के पीछे का पूरा सच क्या है.
यह रिसर्च मशहूर जर्नल 'नेचर' (Nature) में 6 मई 2026 को प्रकाशित हुई है. बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने मिर्गी (Epilepsy) की सर्जरी करा रहे मरीजों के दिमाग पर यह स्टडी की. जब मरीज जनरल एनेस्थीसिया के प्रभाव में पूरी तरह बेहोश थे, तब वैज्ञानिकों ने न्यूरोपिक्सल्स प्रोब्स (Neuropixels probes) नामक अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया. इस तकनीक के जरिए दिमाग के उस हिस्से के सैकड़ों न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मापा गया जिसे हिप्पोकैम्पस (Hippocampus) कहते हैं. यह हिस्सा हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है.
प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने बेहोश मरीजों को एक जैसे टोन की आवाजें सुनाईं और बीच-बीच में अचानक एक अलग आवाज प्ले की. हैरान करने वाली बात यह रही कि हर बार हिप्पोकैम्पस ने उस अलग आवाज को पहचान लिया. समय के साथ दिमाग की प्रतिक्रिया और मजबूत होती गई. रिसर्च के मुताबिक, यह इस बात का सबूत है कि पूरी तरह अचेत होने के बावजूद दिमाग के अंदर बदलाव और सीखने की क्षमता (Plasticity) बची रहती है.
वैज्ञानिक इस प्रयोग को एक कदम और आगे ले गए. उन्होंने बेहोश मरीजों को छोटी-छोटी बोलचाल की कहानियां सुनाईं. न्यूरॉन्स के पैटर्न को देखने पर पता चला कि हिप्पोकैम्पस कहानियों में आने वाले संज्ञा (Nouns), क्रिया (Verbs) और विशेषण (Adjectives) के बीच अंतर को समझ पा रहा था. इसका सीधा मतलब यह है कि बेहोश दिमाग सिर्फ आवाजों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वह भाषा के व्याकरण को भी प्रोसेस कर रहा था.
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इंसानी दिमाग बिना होश में आए भी अगले शब्द का अनुमान लगा रहा था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्रेडिक्टिव कोडिंग (Predictive Coding) कहा जाता है. आमतौर पर माना जाता है कि इस प्रक्रिया के लिए इंसान का होश में होना जरूरी है. यह बिल्कुल आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चैटबॉट्स की तरह है, जो पिछले संदर्भ के आधार पर अगले शब्द का अनुमान लगाते हैं.
भले ही यह एक बुनियादी रिसर्च है, लेकिन भविष्य में इसके व्यावहारिक उपयोग बहुत बड़े हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज की मदद से उन लोगों के लिए बेहतरीन 'स्पीच प्रोस्थेटिक्स' (बोलने वाली मशीनें) और ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस बनाए जा सकेंगे, जिन्होंने स्ट्रोक या ब्रेन डैमेज के कारण अपनी आवाज खो दी है.
हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस रिसर्च का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मरीज बेहोशी में आसपास की हर बात को पूरी तरह समझ रहा है. यह स्टडी केवल एक ही तरह के एनेस्थीसिया और दिमाग के केवल एक हिस्से (हिप्पोकैम्पस) पर की गई थी. इसलिए इसे कोमा या सामान्य नींद जैसी स्थितियों पर पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता. फिर भी, इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि चेतना खोने के बाद भी भाषा को समझने की दिमाग की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती.