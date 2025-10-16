धरती की सुरक्षा कवच में छेद...2014 के बाद बड़ा हुआ 'मैग्नेटिक क्रैक', वैज्ञानिकों को सता रहा है डर

Science News: सैटेलाइट से मिले डाटा से पता चला है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर धरती के चुंबकीय क्षेत्र में एक कमजोर हिस्से का आकार 2014 से बढ़ गया है. इस इलाके को South Atlantic Anomaly कहते हैं. इसका आकार लगभग आधे यूरोपीय महाद्वीप जितना बड़ा हो गया है और अब अफ्रीका की दिशा में भी फैल गया है, इसी हिस्से में यह सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है. जर्नल फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेटरी इंटीरियर्स के नवंबर अंक में छपे शोध को मुताबिक, यह धरती के Outer Core के पास होने वाले बदलावों से जुड़ी है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय में भू-चुंबकत्व के प्रोफेसर और इस शोध के मुख्य लेखक क्रिस फिनले ने कहा, दक्षिण अटलांटिक विसंगति सिर्फ एक हिस्सा नहीं है. यह South America के पास की तुलना में अफ्रीका की तरफ अलग तरीके से बदल रहा है. इस क्षेत्र में कुछ खास हो रहा है जिसकी वजह से यह इलाका और भी तेजी से कमजोर हो रहा है.

पहली बार इसका पता कब चला था?

पहली बार 19वीं सदी में विसंगति का पता लगाया था. धरती के अंदर से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र ग्रह की सतह से लगभग 200 किमी की ऊंचाई तक नीचे चला जाता है. यह इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई, जो लगभग 400 मील या फिर 650 किलोमीटर है, से काफी कम है.

इससे क्या नुकसान हो सकते हैं?

यह मैग्नेटिक कमजोरी सैटेलाइटों और बाकी अंतरिक्ष यानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है. धरती का Magnetic Field ग्रह और अंतरिक्ष में मौजूद चीजों को चार्ज हुई सौर कणों, एक्स-रे और UV Rays से बचाता है. इसलिए धरती जो अंतरिक्ष यान इस South Atlantic Anomaly के ऊपर से गुजरते हैं, वो इन खतरनाक प्रभावों के ज्यादा संपर्क में आते हैं. इससे अंतरिक्ष यान के हार्डवेयर में खराबी आ सकती है और ये ब्लैकआउट भी हो सकते हैं.