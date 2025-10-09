Advertisement
धरती पर 'सोना उगाने' का राज खुला! पेड़ों से झड़ने लगेगी दौलत! सुनार नहीं, वैज्ञानिकों को मिला फार्मूला

हाल ही में फिनलैंड के वेज्ञानिकों को पेड़ से सोना मिला है. जी हां आपको पढ़कर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है वैज्ञानिकों को पेड़ में सोने के नैनोपॉर्टिकल्स मिले हैं. 

 

Oct 09, 2025
फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसे सुन आपको ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी. दरअसल वैज्ञानिकों ने पेड़ों के अंदर सोना बनने वाले प्रोसेस के बारे में पता किया है. यूनिवर्सिटी ऑफ ओउलू और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड के रिसर्चर्स को नॉर्व के स्प्रूस पेड़ की पत्तियों के अंदर गोल्ड के नैनोपार्टिकल्स पाए हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह सोना किसी तरह का केमिकल या मंशीन नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवों की मदद से बना है. 

सूक्ष्म जीव बना रहे हैं सोना 
नॉर्व के स्प्रूस पेड़ के अंदर कई तरह के माइक्रोब्स रहते हैं, इनके केमिकल रिएक्शन की मदद से पेड़ों में गोल्ड मिला है. दरअसल डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला कि पेड़ में मौजूद बैक्टीरिया Cutibacterium, P3OB-42 और Corynebacterium ये सुक्ष्म जीव उन्हें पेड़ों में मिले हैं जहां पर सोने के नैनोपार्टिकल्स मौजूद थे. 

पेड़ों की सुइयों पर बनता है गोल्ड 
ये माइक्रोब्स पेड़ों की सुइयों में एक चिपचिपी पर बनाते हैं. यह बायोफिल्म किसी लैब की तरह काम करती है. जहां पर मिट्टी में घुला हुआ सोना सॉलिड पार्टिकल्स में बदल जाता है. इसका अर्थ है कि मिट्टी में घुला गोल्ड पानी के साथ रूट्स से ऊपर आता है और सुईयों तक पहुंच कर जम जाता है. 

हर पेड़ पर नहीं है सोना 
वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर स्प्रूस पेड़ में गोल्ड नहीं है. इसका अर्थ है कि पानी और माइक्रोब्स का मिक्स और लोकल कंडीशन इन तीनों प्रोसेस से गोल्ड के पार्टिकल्स का निर्माण होता है. यानी हर पेड़ पर सोना नहीं बन सकता है. गोल्ड के लिए इन तीनों फैक्टर्स का बैलेंस होना जरूरी है. 

पेड़ बन सकते हैं गोल्ड की फैक्ट्री 
पेड़ों में सोने बनने की स्टडी अभी शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन यह स्टडी नेचर की केमिस्ट्री की नई लेयर सामने लेकर आया है. वहीं भविष्य में वैज्ञानिक देखेंगे कि क्या इस तरह का प्रोसेस दूसरे पड़ों में काम करती है. अगर ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब स्प्रूस के पेड़ सोना बनाने वाली मशीन बन सकती है. 

