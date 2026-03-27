पाताल लोक में मिला 'अथाह पानी'! वैज्ञानिकों ने धरती के 700KM नीचे खोज निकाला महासागर, पूरी दुनिया हैरान

The Deep Interior Discovery: धरती की सतह के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब अब तक हम यही जानते थे कि वहां गर्म लावा और पिघली हुई चट्टानें हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है. पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल 'छिपा हुआ महासागर' मिला है, जो आकार में धरती के सभी समुद्रों के कुल पानी से भी तीन गुना बड़ा हो सकता है.
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The Deep Interior Discovery: आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, उसके नीचे क्या-क्या है? इंसान ने चांद और मंगल को तो खंगाल लिया है, लेकिन हमारी अपनी धरती के अंदर अभी भी कई रहस्य दफन हैं. नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि पृथ्वी की ऊपरी परत (Crust) और कोर (Core) के बीच मेंटल (Mantle) के गहरे हिस्से में पानी का एक विशाल भंडार मौजूद है. यह कोई साधारण नीली झील नहीं है, बल्कि नीले रंग के एक खास पत्थर रिंगवोडाइट (Ringwoodite) के भीतर कैद पानी है. यह पानी तरल रूप (Liquid) में नहीं, बल्कि चट्टानों के भीतर एक खास आणविक (Molecular) अवस्था में जमा है. यह पानी धरती की सतह से करीब 700 किलोमीटर नीचे मिला है. आइए, पाताल लोक की इस खोज के पीछे की कहानी को आसान भाषा में समझते हैं.
यह पानी धरती की सतह के नीचे मौजूद मेंटल नाम की परत में छिपा हुआ है. यह वह हिस्सा है, जहां तक इंसान सीधे नहीं पहुंच सकता. लेकिन यह पानी किसी नदी या समुद्र की तरह बहता नहीं है. यह चट्टानों के अंदर फंसा हुआ है. वैज्ञानिक इसे ऐसे समझाते हैं, जैसे किसी स्पंज के अंदर पानी भर जाता है, ठीक उसी तरह यह पानी गहराई में चट्टानों में जमा है.
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अब सवाल यह है कि जब वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो फिर इसका पता कैसे चला. दरअसल, वैज्ञानिकों ने भूकंप की तरंगों का अध्ययन किया. जब भूकंप आता है, तो उसकी लहरें धरती के अंदर से गुजरती हैं. इन लहरों की गति हर जगह एक जैसी नहीं होती. जहां चट्टानों में पानी मौजूद होता है, वहां इन तरंगों की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है. इसी फर्क को देखकर वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि नीचे बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है.
सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह पानी हमें कभी दिखाई नहीं देगा. यह खुले रूप में नहीं है, बल्कि खनिजों के अंदर बंद है. धरती के अंदर एक खास तरह की चट्टान बनती है, जिसमें पानी को पकड़कर रखने की क्षमता होती है. यह चट्टान बहुत ज्यादा दबाव और तापमान में बनती है, जो सतह पर नहीं मिलता. इसका मतलब यह कोई लहरों वाला समुद्र नहीं, बल्कि छिपा हुआ पानी का खजाना है.
अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर पानी का बड़ा हिस्सा बाहर से आया होगा, जैसे उल्कापिंड या धूमकेतुओं के जरिए. लेकिन इस नई जानकारी से लगता है कि पानी का बड़ा हिस्सा खुद धरती के अंदर भी मौजूद रहा है. इसे देखकर लगता है कि हमारी धरती खुद भी पानी का एक बड़ा स्रोत हो सकती है.
यह खोज हमें बताती है कि पृथ्वी का जल-चक्र (Water Cycle) केवल सतह और बादलों के बीच नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है. रिंगवोडाइट के रूप में मौजूद यह पानी करोड़ों सालों से पृथ्वी के तापमान और प्लेट टेक्टोनिक्स को संतुलित रखने में मदद कर रहा है. यह गहराई में जाता है और फिर किसी प्रक्रिया के जरिए बाहर भी आ सकता है. इससे यह साफ होता है कि पानी का असली चक्र हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है.
यह खोज सिर्फ एक नई जानकारी नहीं है, बल्कि यह हमें धरती को नए तरीके से समझने का मौका देती है. इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि धरती के अंदर क्या चल रहा है, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और भूकंप जैसी घटनाओं में पानी की क्या भूमिका होती है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है. अभी धरती के अंदर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिनका पता लगाना बाकी है. आने वाले समय में और रिसर्च से यह साफ होगा कि यह पानी कितना है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है.
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