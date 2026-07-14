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क्या अंतरिक्ष से आया था धरती पर जीवन? वैज्ञानिकों ने स्पेस में खोज निकाली इंसानी DNA से जुड़ी खास 'शुगर'

क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? इस सवाल का जवाब तलाश रहे वैज्ञानिकों को स्पेस में बड़ी कामयाबी मिली है. तारों के बीच बहते गैस के बादलों में इंसानी वजूद और DNA से जुड़ी खास मिठास मिली है, जिससे धरती पर जीवन की शुरुआत का सबसे बड़ा रहस्य सुलझ सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:37 AM IST
क्या अंतरिक्ष से आया था धरती पर जीवन? वैज्ञानिकों ने स्पेस में खोज निकाली इंसानी DNA से जुड़ी खास 'शुगर'

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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