202 मिलियन साल पुराना... 11 साल की लड़की ने ढूंढा दुनिया का सबसे बड़ा 'समुद्री दानव', वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Ichthyotitan severnensis: 11 साल की रूबी रेनॉल्ड्स ने इंग्लैंड के तट पर विशाल इच्थियोसॉर फॉसिल खोजा, जो 25 मीटर लंबा समुद्री रैप्टाइल साबित हुआ. इस खोज से प्राचीन महासागरीय जीवन और बड़े जीवों के विकास के बारे में नई जरूरी जानकारी मिली है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:22 AM IST
Ichthyotitan severnensis: इंग्लैंड के दक्षिण-पश्चिमी तट पर हाल ही में हुई एक खोज ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया है. यहां 11 साल की रूबी रेनॉल्ड्स और उनके पिता ने 2020 में ब्लू एंकर बीच पर फॉसिल खोजते समय लगभग दो मीटर लंबी निचली जबड़े की हड्डी पाई, इस हड्डी की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इसे नए प्रकार के विशालकाय इच्थियोसॉर प्रजाति का हिस्सा बताया, जिसका नाम इचथियोटाइटन सेवरनेंसिस रखा गया है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक यह समुद्री रैप्टाइल लगभग 25 मीटर लंबा हो सकता था, यानी आज के ब्लू व्हेल के आकार के बराबर हो सकता है.

202 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स
शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लू एंकर का यह फॉसिल 2016 में लिलस्टॉक में मिले जबड़े के टुकड़े से मिलता-जुलता है. दोनों फॉसिल्स वेस्टबरी मडस्टोन फॉर्मेशन से संबंधित हैं, जो ट्रायसिक युग के अंतिम समय यानी लगभग 202 मिलियन साल पहले की हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के शोधकर्ताओं ने दोनों हड्डियों की तुलना की और पाया कि ये आकार और संरचना में समान हैं, जिससे यह नए जीव की पहचान करने में मदद मिली है.

इचथियोटाइटन की अनोखी विशेषताएं
विवरण में यह भी सामने आया कि इचथियोटाइटन के जबड़े में कुछ अनोखी विशेषताएं थीं, जैसे 90 डिग्री का वक्र, साइड की ओर खिसका हुआ कोरोनॉइड प्रोसेस और हड्डी की अंदरूनी बनावट है. इन विशेषताओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह नई प्रजाति का जीव था. यह जीव ट्रायसिक-जुरासिक विलुप्त होने से ठीक पहले का माना जा रहा है, जब महासागरों में विशालकाय समुद्री रैप्टाइल्स अपनी चरम अवस्था में थे.

मृत्यु के समय भी विकासशील
शरीर के आकार का अनुमान अन्य इच्थियोसॉर प्रजातियों के जबड़े की लंबाई से लगाया गया है. तुलना से पता चला कि इचथियोटाइटन सेवरनेंसिस बाकी ज्ञात इच्थियोसॉर से बहुत बड़ा था. हड्डियों के माइक्रोस्ट्रक्चर से पता चला कि यह जीव तेजी से बढ़ रहा था और मृत्यु के समय भी विकासशील था. इसका मतलब यह है कि इस प्रजाति के कुछ सदस्य अपनी पूरी क्षमता तक बड़े हो सकते थे.

यह खोज न केवल इच्थियोसॉर की विशालता को दर्शाती है, बल्कि यह समुद्री जीवन और पृथ्वी के इतिहास में बड़े जीवों की भूमिका को भी समझने में मदद करती है. ब्लू एंकर और लिलस्टॉक की हड्डियों की संरचना में समानता ने शोधकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि यह दोनों हड्डियां एक ही प्रजाति की थीं. इस खोज से विज्ञान को प्राचीन महासागरीय जीवन के आकार और विकास के बारे में जरूरी जानकारी मिली है.

ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

largest marine reptile

