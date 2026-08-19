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दशकों पुराना 'जानलेवा जहर' समुद्र में लीक! इंसानी भूल से दुनिया पर मंडराया बड़ा खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

अटलांटिक महासागर की 15,000 फीट गहराई में दफन 2 लाख से ज्यादा रेडियोएक्टिव बैरलों में रिसाव की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है. फ्रांसीसी रिसर्चर्स के NODSSUM प्रोजेक्ट ने खुलासा किया है कि जंग खा चुके इन डिब्बों से खतरनाक परमाणु कचरा समुद्री अब बाहर आ रहा है, जो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 19, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:44 PM IST
दशकों पुराना 'जानलेवा जहर' समुद्र में लीक! इंसानी भूल से दुनिया पर मंडराया बड़ा खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Image Credit: समुद्र में मिला 2 लाख बैरल रेडियोएक्टिव कचरा

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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