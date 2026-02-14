Advertisement
उल्टा-पुल्टा है यह नया सौरमंडल...अंतरिक्ष में मिली ऐसी 'अनोखी दुनिया', गलत साबित हो गई विज्ञान की किताबें

Solar System Mysteries: सालों से वैज्ञानिकों को लगता था कि अंतरिक्ष में ग्रहों का परिवार एक खास तरीके से बना होता है. पत्थर वाले ग्रह सूरज के पास होते हैं और गैस से भरे बड़े ग्रह सूरज से दूर होते हैं. लेकिन इस नई खोज ने पुरानी सोच को बदल कर रख दिया है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:19 AM IST
Deep Space Mysteries: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा सौरमंडल खोजा है जिसने उन्हें हैरान कर दिया है. यह खोज ग्रहों के बनने और उनके बड़े होने के पुराने नियमों को गलत साबित कर सकती है. ESA के एक खास सैटलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने LHS 1903 नाम के छोटे लाल तारे और उसके ग्रहों का अध्ययन किया. स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि इस परिवार में ग्रहों की सजावट हमारे सौरमंडल जैसी नहीं है. हमेशा से वैज्ञानिकों का मानना था कि पत्थर वाले छोटे ग्रह तारे के पास होते हैं और गैस वाले ग्रह दूर लेकिन, यह सब कुछ उल्टा-पुल्टा है. 

क्या यह हमारे सौरमंडल जैसा ही है?
शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि एलएचएस 1903 का सौरमंडल हमारे जैसा ही है. उन्होंने देखा कि इस छोटे और ठंडे तारे के पास 3 ग्रह हैं जिसमें पहला पत्थर वाला और उसके बाद 2 गैस वाले. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एक खास सैटेलाइट से दोबारा गौर किया तो वे दंग रह गए. उन्हें एक चौथा ग्रह मिला जो अपने तारे से सबसे ज्यादा दूर है लेकिन वह गैस नहीं बल्कि चट्टान का बना हुआ है. 

क्यों सब उल्टा-पुल्टा है?
इस अजीब खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया और कई वजहों की तलाशी हुई. पहले उन्हें लगा कि शायद किसी बड़ी टक्कर की वजह से इस ग्रह की गैस खत्म हो गई होगी और सिर्फ पत्थर बच गया होगा. या फिर शायद ग्रहों ने अपनी जगह बदल ली होगी. हालांकि, बाद में ये दोनों ही बातें गलत निकलीं. अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि, हो सकता है ये सभी ग्रह अलग-अलग समय पर बने हों. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया?
वैज्ञानिकों ने इसे अंदर से बाहर की ओर ग्रह बनने का तरीका बताया है. उनका मानना है कि इस सौरमंडल में ग्रह एक साथ नहीं बल्कि एक-एक करके बने हैं. जब सबसे आखिरी ग्रह की बारी आई तब वहां मौजूद गैस खत्म हो चुकी थी जिस वजह से उस ग्रह को बनने के लिए सिर्फ ठोस पत्थर और मलबा ही मिला. यहीं वजह है कि वह ग्रह गैस का गोला बनने के बजाय पथरीला ग्रह बन गया. 

इस खोज से क्या साबित होता है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ एक अनोखे सौरमंडल को देखकर हम सालों पुराने सारे नियम नहीं बदल सकते. लेकिन, इस खोज ने यह जरूर दिखाय दिया है कि जैसे-जैसे हम अंतरिक्ष में नए-नए ग्रहों को खोज रहे हैंहमारी पुरानी समझ और जानकारी बदलती जा रही है. अब वैज्ञानिकों के मन में नया सवाल है कि, क्या हमारा सौरमंडल ही सबसे खास और व्यवस्थित है?

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

