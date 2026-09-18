/तारों की धूल में खेलता मिला ‘नवजात ग्रह’! उम्र 10 लाख साल से भी कम, बृहस्पति जैसा है विशाल आकार, नजारा देख वैज्ञानिक दंग

New Planet in Universe: अंतरिक्ष की दुनिया भी विशाल है. इंसान इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करता है, उतने ही नए राज खुलते चले जाते हैं. अब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे युवा बेबी प्लैनेट खोज निकाला है, जिसकी उम्र 10 लाख साल से भी कम है. यानी अंतरिक्ष के पैमाने पर देखें तो यह ग्रह अभी-अभी ‘पैदा’ हुआ है. हैरानी की बात यह है कि यह कोई छोटा-मोटा ग्रह नहीं, बल्कि करीब-करीब बृहस्पति जितना विशाल है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम Elias 2-24 b रखा है. इसे अब तक खोजा गया सबसे कम उम्र का ग्रह बताया जा रहा है.
इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. उनके हैरान की वजह ये है कि मौजूदा सिद्धांतों के मुताबिक इतना बड़ा ग्रह इतनी कम उम्र में और अपने तारे से इतनी दूर बन ही नहीं सकता. हालांकि, अच्छी बात ये है कि इस ग्रह की खोज से वैज्ञानिकों को ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को नए सिरे से समझने का मौका मिलेगा.
यह रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में 16 सितंबर को प्रकाशित की गई है. इस रिसर्च टीम का नेतृत्व चिली की Universidad Diego Portales के रिसर्चर आंद्रेआ बर्नार्डी ने किया. उनकी लीडरशिप में वैज्ञानिकों ने हवाई स्थित W. M. Keck Observatory से करीब सात युवा तारों के पुराने ऑब्जर्वेशन खंगाले.
पड़ताल में पता चला कि इन तारों के चारों ओर गैस और धूल की बड़ी-बड़ी डिस्क मौजूद थीं. इन्हीं डिस्क में ग्रह बनने की प्रक्रिया चलती है. जब कोई ग्रह बनता है तो वह अपने रास्ते में मौजूद गैस और धूल को हटाता जाता है, जिससे डिस्क में एक खाली जगह या गैप दिखाई देने लगता है.
यही गैप वैज्ञानिकों के लिए सुराग बना. टीम को Elias 2-24 नाम के युवा तारे के चारों ओर मौजूद धूल की डिस्क में एक प्रमुख गैप दिखाई दिया. इसी गैप के भीतर उन्हें एक बेहद कमजोर रोशनी वाला पिंड नजर आया.
बर्नार्डी के मुताबिक, अगर कोई ग्रह अपने आसपास की डिस्क में गैप बना रहा है तो उसके उसी गैप में मिलने की उम्मीद होती है. और वैज्ञानिकों को ठीक वहीं Elias 2-24 b दिखाई दिया.
यह ग्रह पृथ्वी से करीब 450 प्रकाश वर्ष दूर है. यह अपने तारे से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से लगभग 55 गुना ज्यादा दूरी पर रहकर चक्कर लगा रहा है. दूसरे शब्दों में कहें तो यानी यह अपने तारे से काफी दूर स्थित है.
इस बात से वैज्ञानिक हैरान हैं. इसकी वजह ये है कि ग्रहों की स्थापना से जुड़े मौजूदा मॉडल के मुताबिक सूर्य जैसे तारे से बृहस्पति जितनी दूरी पर एक बड़ा ग्रह बनने में करीब 50 लाख साल लग सकते हैं. लेकिन यह ग्रह 10 लाख साल से भी कम उम्र में ही इतना विशाल दिखाई दे रहा है. यही नहीं, यह अपने तारे से बृहस्पति की तुलना में कहीं ज्यादा दूर है. लिहाजा उसे ग्रह बनने में और भी ज्यादा समय लगना चाहिए लेकिन यह उससे भी कहीं तेजी से बन रहा है.
वैज्ञानिकों को इस ग्रह का सुराग करीब एक दशक पहले मिला था. ALMA ने पहले इस तारे के आसपास की धूल की डिस्क में गैप देखा था. बाद में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के अत्याधुनिक टेलीस्कोप ने उसी गैप में रोशनी का एक बेहद कमजोर बिंदु देखा. तब वैज्ञानिकों को शक हुआ कि यह कोई ग्रह हो सकता है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी. उसके आकार, उम्र और तारे से दूरी को लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल भी थे.
इसके बाद बर्नार्डी और उनकी टीम ने केक ऑब्जर्वेटरी (Keck Observatory) के पुराने रिकॉर्ड खंगाले. उन्हें यही पिंड 2018 और 2020 के ऑब्जर्वेशन में भी मिला. अलग-अलग वर्षों की तस्वीरों को मिलाकर जब इसकी गति देखी गई तो पता चला कि यह किसी दूर के तारे या कैमरे की गड़बड़ी जैसा स्थिर पिंड नहीं है. यह अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है. इसी से इसके ग्रह होने की पुष्टि हुई.
वैज्ञानिकों के लिए यह खोज कुछ ऐसी है जैसे किसी ग्रह को उसके बचपन में ही पकड़ लेना. जब वह अभी अपने आसपास की गैस और धूल के बीच बन ही रहा है. रिसर्च टीम का मानना है कि भविष्य में NASA का Nancy Grace Roman Space Telescope जैसे नए उपकरण ऐसे और ‘नवजात ग्रहों’ को खोजने में मदद कर सकते हैं.
बताते चलें कि आज तक खोजे गए करीब 6,000 पुष्ट एक्सोप्लैनेट में ज्यादातर अरबों साल पुराने हैं. ऐसे में Elias 2-24 b ग्रह का मिलना बेहद खास माना जा रहा है. यह प्लैनेट वैज्ञानिकों को ग्रह के जीवन के लगभग शुरुआती पल देखने का दुर्लभ मौका देने वाला माना जा रहा है.