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तारों की धूल में खेलता मिला ‘नवजात ग्रह’! उम्र 10 लाख साल से भी कम, बृहस्पति जैसा है विशाल आकार, नजारा देख वैज्ञानिक दंग

New Jupiter-Like Planet: वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में तारों की धूल में खेलता हुआ ‘नवजात ग्रह’ मिला है. यह ब्रह्मांड में मिला अब तक का सबसे कम उम्र का ग्रह माना जा रहा है. जिसकी उम्र महज 10 लाख साल से भी कम है. हालांकि, आकार में यह बृहस्पति जितना विशाल है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 18, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:55 PM IST
तारों की धूल में खेलता मिला ‘नवजात ग्रह’! उम्र 10 लाख साल से भी कम, बृहस्पति जैसा है विशाल आकार, नजारा देख वैज्ञानिक दंग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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