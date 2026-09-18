/तारों की धूल में खेलता मिला ‘नवजात ग्रह’! उम्र 10 लाख साल से भी कम, बृहस्पति जैसा है विशाल आकार, नजारा देख वैज्ञानिक दंग

New Planet in Universe: अंतरिक्ष की दुनिया भी विशाल है. इंसान इसके बारे में जितना जानने की कोशिश करता है, उतने ही नए राज खुलते चले जाते हैं. अब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे युवा बेबी प्लैनेट खोज निकाला है, जिसकी उम्र 10 लाख साल से भी कम है. यानी अंतरिक्ष के पैमाने पर देखें तो यह ग्रह अभी-अभी ‘पैदा’ हुआ है. हैरानी की बात यह है कि यह कोई छोटा-मोटा ग्रह नहीं, बल्कि करीब-करीब बृहस्पति जितना विशाल है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम Elias 2-24 b रखा है. इसे अब तक खोजा गया सबसे कम उम्र का ग्रह बताया जा रहा है.