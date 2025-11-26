Advertisement
दुनिया का पहला 'हाइब्रिड नरक', गर्म पानी के फव्वारे और ठंडी मीथेन गैस साथ उगल रहा करामबुसेल वेंट फील्ड

Papua New Guinea Discovery: पापुआ न्यू गिनी के पास समुद्र की 4,250 फीट गहराई में वैज्ञानिकों ने ऐसी जगह खोजी है. यहां पर गर्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ठंडी मीथेन गैस बाहर निकल रही है. यह दुनिया में पहली बार देखा गया है और यहां मौजूद अनोखे जीव वैज्ञानिकों के लिए बड़ा रहस्य बन चुके हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:30 PM IST
deep sea vents

Papua New Guinea Discovery: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुर्लभ जगह खोजी है, जहां गर्म खनिजों से भरे पानी और ठंडी गैसें एक साथ निकल रही हैं. इस जगह को करामबुसेल वेंट फील्ड नाम दिया गया है. यहां नई प्रजातियां मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं. साथ ही खनन और ह्युमन एक्टिविटीज के कारण यह पूरा क्षेत्र खतरे में है.

चौंकाने वाली खोज
पापुआ न्यू गिनी के तट से दूर लगभग 4,250 फीट गहराई में वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक बेहद अनोखी जगह मिली है. बता दे कि यहां पर गर्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स और ठंडी मीथेन गैस निकलते खोज की गई हैं. रिसर्चर्स बताते हैं कि ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया है.

कैसे मिली यह छिपी दुनिया
पहले की गई रिसर्च अभियानों में इसके हल्के संकेत मिले थे. हालांकि किसी को इसके असली पैमाने का पता नहीं चला है. असल खोज तब हुई जब ROV Kiel 6000 नाम की मशीन को गहरे पानी में भेजा गया. इस मशीन ने वह सब दिखाया जो सालों से नजरों से छिपा हुआ था. बता दें कि कई वैज्ञानिक जहाज पहले भी इस जगह से गुजरे थे, लेकिन इतनी खास एक्टिविटी किसी को नहीं दिखाई दी थी. यही कारण है कि यह खोज वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली मानी जा रही है.

अनोखा ‘हाइब्रिड इकोसिस्टम’
इस खोज का सबसे खास हिस्सा यहां की समुद्री जिंदगी है. गर्म और ठंडे वेंट्स के मिलने से एक ऐसा ‘हाइब्रिड इकोसिस्टम’ बन गया है, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. कुछ जगहों पर चट्टानें इस कदर जीवों से भरी हैं कि पत्थर तक नहीं दिखते हैं. यहां पर पाई गई समुद्री मसल्स, झींगे, ट्यूब वर्म और बैंगनी रंग के सी-कुकंबर जैसे जीव की प्रजातियां दुर्लभ हैं. 

बता दें कि करामबुसेल वेंट फील्ड की खासियत सिर्फ यहां के जीव नहीं, बल्कि इसकी geological structure है. कोनिकल सी-माउंट के ढलान पर मौजूद इस क्षेत्र में अवशेषों से भरी मोटी परतें हैं. नीचे का मैग्मा इन्हें गर्म करता है इसी वजह से एक ही जगह अलग-अलग तरह के द्रव और गैस बाहर निकलते हैं. इस प्रोसेस के दौरान सोना, चांदी जैसे कीमती धातुएं और आर्सेनिक, मरकरी जैसे जहरीले तत्व भी जमा हो जाते हैं. देखा जाए तो यह क्षेत्र वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर हो रही गतिविधियों को समझने में बड़ी मदद दे सकता है.

मानव गतिविधियों से बढ़ता खतरा
इस खोज के साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आया है. लीहिर द्वीप पर मौजूद बड़े गोल्ड माइंस अपना कचरा पास के समुद्र में छोड़ती हैं. जिसकी वजह से इस नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके अलावा समुद्र तल की खनन और तेल-गैस खोज के लाइसेंस भी पहले से जारी किए जा चुके हैं.

