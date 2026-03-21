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Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों का बड़ा धमाका! मलेरिया के कीड़े में मिले नन्हे रॉकेट इंजन, अब खत्म होगा बीमारियों का काल?

वैज्ञानिकों का बड़ा धमाका! मलेरिया के कीड़े में मिले नन्हे 'रॉकेट इंजन', अब खत्म होगा बीमारियों का काल?

Rocket Engines in Malaria Parasites: वैज्ञानिकों ने मलेरिया के परजीवियों (Malaria Parasites) के अंदर कुछ ऐसा खोज निकाला है, जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हैरान कर दिया है. रिसर्चर्स को इन छोटे जीवों के अंदर रॉकेट इंजन (Rocket Engines) जैसी आकृति मिली है. आइए समझते हैं इस चौंकाने वाली खोज का असली सच और यह कैसे मलेरिया के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:03 AM IST
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वैज्ञानिकों का बड़ा धमाका! मलेरिया के कीड़े में मिले नन्हे 'रॉकेट इंजन', अब खत्म होगा बीमारियों का काल?

Rocket Engines in Malaria Parasites: विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है, जिसने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं. हम सब जानते हैं कि मलेरिया कितना खतरनाक होता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसे फैलाने वाले नन्हे से परजीवी (Parasite), जिसका नाम प्लाज्मोडियम (Plasmodium) होता है. उसके शरीर के अंदर छोटे-छोटे 'रॉकेट इंजन' लगे होते हैं? जिसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है. उनका कहना है कि मलेरिया का परजीवी अपने शिकार (इंसानी कोशिकाओं) पर हमला करने के लिए एक खास तरह की ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसे 'मॉलिक्यूलर रॉकेट इंजन' कहा जा रहा है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि ये रॉकेट इंजन क्या हैं और कैसे काम करते हैं?

कैसे काम करते हैं ये 'नन्हे इंजन'?

मलेरिया का परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम (Plasmodium) कहते हैं, बहुत चालाक होता है. जैसे ही यह हमारे शरीर में घुसता है, इसे तेजी से हमारी लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) के अंदर घुसना होता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके शरीर में एक्टिन (Actin) नाम के प्रोटीन से बनी एक मशीनरी होती है. यह मशीनरी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, जैसे एक रॉकेट का इंजन उसे जमीन से ऊपर धकेलता है. यह इंजन परजीवी को जबरदस्त रफ्तार और ताकत देता है, जिससे वह हमारी कोशिकाओं की सख्त दीवार को फाड़कर अंदर घुस जाता है. अगर यह इंजन न हो, तो मलेरिया का कीड़ा बेबस हो जाएगा और हमें बीमार नहीं कर पाएगा.

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क्यों है यह खोज इतनी खास?

अब आप सोच रहे होंगे कि इस 'इंजन' के बारे में जानकर हमारा क्या फायदा? तो बात यह है कि अब तक मलेरिया की दवाइयां परजीवी को मारने की कोशिश करती थीं, जिसमें वे अक्सर नाकाम रहती थीं, क्योंकि कीड़ा धीरे-धीरे प्रतिरोधी (Resistant) हो जाता है और खुद को बदल लेता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों के हाथ इस इंजन की 'चाबी' लग गई है. अगर हम कोई ऐसी दवाई बना लें, जो इस नन्हे रॉकेट इंजन को ही 'जाम' कर दे, तो मलेरिया का परजीवी हिल भी नहीं पाएगा. जब वह हमारी कोशिकाओं में घुस ही नहीं पाएगा, तो बीमारी फैलेगी ही नहीं. यह खोज सिर्फ मलेरिया ही नहीं, बल्कि उन सभी बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकती है, जो इसी तरह के परजीवियों से फैलती हैं.

इंसानी समझ से परे है कुदरत का करिश्मा

यह रिसर्च बताती है कि कुदरत ने एक छोटे से कीड़े के अंदर भी कितनी हार्ड इंजीनियरिंग फिट कर रखी है. ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के वैज्ञानिकों की इस टीम ने सुपर रिजॉल्यूशन माइक्रोस्कोप की मदद से इन इंजनों को चलते हुए देखा है. यह खोज आने वाले समय में मलेरिया मुक्त दुनिया का सपना सच कर सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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