समंदर के नीचे मिली 'सोने की फैक्ट्री'! वैज्ञानिकों ने खोजा हजारों किलो गोल्ड बनाने वाला कुदरती सिस्टम; जानें कहां छिपा है यह खजाना

Gold Factory Beneath Kermadec Islands: अभी तक हम यही जानते थे कि सोना खदानों से निकलता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के पास समुद्र के नीचे एक ऐसी 'फैक्ट्री' ढूंढ निकाली है, जहां कुदरत खुद सोना तैयार कर रही है. केर्मडेक आइलैंड्स (Kermadec Islands) के नीचे छिपी इस फैक्ट्री का रहस्य अब वैज्ञानिकों ने खोल दिया है.
Trending Photos
Gold Factory Beneath Kermadec Islands: आज के समय में सोने से किसे प्यार नहीं है. सोना सिर्फ आज से ही नहीं, बल्कि हमेशा से इंसान के लिए सबसे कीमती धातुओं में से एक रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं, सोना आता कहां से है. अब बहुत से लोगों का जवाब होगा, सोना तो धरती के नीचे खदानों से निकलता है. लेकिन असल सवाल यह है कि धरती के नीचे सोना बन कहां रहा है और कुछ जगहों पर ही यह इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों निकलता है? वैज्ञानिक भी कई दशक से इस सवाल का जवाब खोज रहे थे. अब न्यूजीलैंड के केर्माडेक द्वीप समूह के नीचे हुई एक नई स्टडी ने इस राज से पर्दा उठा दिया है. वैज्ञानिकों ने उस 'मशीन' को ढूंढ लिया है, जो समुद्र की गहराइयों में सोना उगल रही है. यह खोज हमें यह समझने में मदद कर रही है कि आखिर हमारी धरती करोड़ों सालों से सोना बनाती कैसे आई है. आइए जानते हैं कि समुद्र के हजारों फीट नीचे यह सोना कैसे बन रहा है और वैज्ञानिकों के हाथ क्या लगा है?
वैज्ञानिकों ने करमाडेक आर्क (Kermadec Arc) नाम की एक समुद्री पहाड़ी श्रृंखला की स्टडी की. यहां उन्हें समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स (Hydrothermal Vents), यानी गर्म पानी के झरने मिले हैं. ये झरने असल में समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखियों के पास होते हैं. इसमें वैज्ञानिकों को कई कीमती धातुओं के ट्रेस मिले हैं.
यह भी पढ़ें:- जो सिकंदर या चंगेज खान नहीं कर सके, क्या वो कर पाएंगे ट्रंप? जानिए उस ईरान का इतिहास
समुद्र के नीचे मौजूद ज्वालामुखीय दरारों से बेहद गर्म पानी (करीब 300°C से ज्यादा) बाहर निकलता है. जमीन के नीचे मौजूद मैग्मा (पिघला हुआ पत्थर) इस पानी को खौलाता है. इसके बाद यह गर्म पानी आसपास की चट्टानों से सोना, चांदी और तांबा जैसी कीमती धातुओं को सोख लेता है. जैसे ही यह खनिजों से भरा गर्म पानी समुद्र के बर्फीले ठंडे पानी के संपर्क में आता है, धातुएं जमने लगती हैं और चट्टानों की दरारों में जमा हो जाती हैं. इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक 'गोल्ड फैक्ट्री' कह रहे हैं. यहां मिलने वाला सोना असाधारण रूप से शुद्ध है और यह कोलाइडल (Colloidal) अवस्था में पाया गया है.
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां जमा सोने की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है. हालांकि, यह समुद्र की सतह से हजारों फीट नीचे है, इसलिए इसे 'बिस्किट' की तरह बाहर निकालना फिलहाल नामुमकिन जैसा है. लेकिन इस खोज ने यह साफ कर दिया है कि धरती के गर्भ में अभी भी सोने का विशाल भंडार बन रहा है.
प्रमुख जियोलॉजिस्ट डॉ. कॉर्नेल डी रोंड के अनुसार, यह जगह केवल सोना स्टोर नहीं कर रही, बल्कि यह एक एक्टिव फैक्ट्री की तरह काम कर रही है. हर साल यहां भारी मात्रा में नया सोना जमा हो रहा है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां इतना सोना हो सकता है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी.
फिलहाल अभी इसका जवाब 'ना' है. क्योंकि यह सोना समुद्र के बहुत नीचे दबा हुआ है. यहां दबाव और तापमान इतना ज्यादा है कि वहां खुदाई करना इंसानों और मशीनों, दोनों के लिए बहुत मुश्किल है. इसके साथ समुद्र के नीचे माइनिंग करने से समुद्री जीव-जंतुओं और इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वैज्ञानिक अभी सिर्फ रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं.
वैज्ञानिकों के लिए यह केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि पृथ्वी के भूगर्भीय रहस्यों को समझने का एक जरिया है. यह पहली बार है, जब वैज्ञानिकों ने इतनी स्पष्टता से देखा है कि पृथ्वी के अंदर सोना किस तरह एक स्थान पर केंद्रित (Concentrate) होकर बड़ी जमावट बनाता है. रिपोर्ट के अनुसार, यहां सोने की सांद्रता (Concentration) सामान्य खानों की तुलना में काफी अधिक हो सकती है.
इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सोने की खदानें कैसे बनी होंगी. साथ ही, यह नई तकनीक विकसित करने में भी मददगार साबित हो सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समुद्र के नीचे छिपे खनिजों का पता लगाया जा सके.
यह भी पढ़ें:- खत्म हो जाएगा 'पेंगुइन' का साम्राज्य? एम्परर पेंगुइन पर मंडराया विलुप्त होने का खतरा