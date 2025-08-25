वैज्ञानिकों ने गठिया के दर्द से राहत पाने का खोजा आसान तरीका, बिना दवा और सर्जरी के मिलेगी राहत
Advertisement
trendingNow12895986
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने गठिया के दर्द से राहत पाने का खोजा आसान तरीका, बिना दवा और सर्जरी के मिलेगी राहत

Science News In Hindi: अगर आप भी घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं तो अपने चलने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके आप जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं. इस तरह से आपके जोड़ो में आराम रहेगा और ये सुरक्षित रहेंगे. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने गठिया के दर्द से राहत पाने का खोजा आसान तरीका, बिना दवा और सर्जरी के मिलेगी राहत

Simple Way To Relieve Arthritis Pain: एक रिसर्च में पाया गया है कि आपके चलने का सही तरीके दवाइयों से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. इन सब की मदद से घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से राहत दिलाने के लिए नया रास्ता खुलेगा. 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में हर 4 में से 1 व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, इस बीमारी से धीरे-धीरे जोड़ों के कार्टिलेज खत्म होने लगते हैं और यही कारण होता है कि घुटनों का दर्द काफी बढ़ जाता है और चलने में काफी दिक्कतें आती हैं. दरअसल इसका अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं मिला है और डॉ सिर्फ इसे कम करने की ही दवाओं को देते हैं, लेकिन यूटा, न्यूयॉर्क और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उन्होंने इसमें पाया कि चलने का तरीका बदलने से ऑस्टियोआर्थराइटिस इलाज किया जा सकता है.  

चलने के तरीके को बदलकर इलाज
यह सिर्फ एक साल तक चली और इसमें जिन मरीजों ने अपने चलने के एंगल को बदला उन्हें वैसा ही आराम मिला जैसा की दवाइयों से मिलता है. इससे वैज्ञानिकों  को यह पता चला की अगर आप चलने के तरीके में बदलाव करते हैं तो इससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से काफी राहत मिल सकती है और इससे घुटने भी सुरक्षित रहेंगे. ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है. 

मोशन-कैप्चर तकनीक
ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मोशन-कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल होता है साथ ही यह बहुत महंगी है और इसमें बहुत ही समय लगता है. इसे आम लोगों के इसे आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए इसे पहले क्लीनिक तक पहुंचा कर इस्तेमाल करने लायक बनाना होगा. रिसर्चर्स का का कहना है कि इसे भविष्य में फिजियोथेरेपी क्लिनिक में थेरेपी के लिए भी दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Relieve Arthritis Pain

Trending news

घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
;