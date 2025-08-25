वैज्ञानिकों ने गठिया के दर्द से राहत पाने का खोजा आसान तरीका, बिना दवा और सर्जरी के मिलेगी राहत

Simple Way To Relieve Arthritis Pain: एक रिसर्च में पाया गया है कि आपके चलने का सही तरीके दवाइयों से भी ज्यादा असरदार साबित हो सकता है. इन सब की मदद से घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से राहत दिलाने के लिए नया रास्ता खुलेगा. 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में हर 4 में से 1 व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, इस बीमारी से धीरे-धीरे जोड़ों के कार्टिलेज खत्म होने लगते हैं और यही कारण होता है कि घुटनों का दर्द काफी बढ़ जाता है और चलने में काफी दिक्कतें आती हैं. दरअसल इसका अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं मिला है और डॉ सिर्फ इसे कम करने की ही दवाओं को देते हैं, लेकिन यूटा, न्यूयॉर्क और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उन्होंने इसमें पाया कि चलने का तरीका बदलने से ऑस्टियोआर्थराइटिस इलाज किया जा सकता है.

चलने के तरीके को बदलकर इलाज

यह सिर्फ एक साल तक चली और इसमें जिन मरीजों ने अपने चलने के एंगल को बदला उन्हें वैसा ही आराम मिला जैसा की दवाइयों से मिलता है. इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला की अगर आप चलने के तरीके में बदलाव करते हैं तो इससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से काफी राहत मिल सकती है और इससे घुटने भी सुरक्षित रहेंगे. ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है.

मोशन-कैप्चर तकनीक

ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मोशन-कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल होता है साथ ही यह बहुत महंगी है और इसमें बहुत ही समय लगता है. इसे आम लोगों के इसे आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए इसे पहले क्लीनिक तक पहुंचा कर इस्तेमाल करने लायक बनाना होगा. रिसर्चर्स का का कहना है कि इसे भविष्य में फिजियोथेरेपी क्लिनिक में थेरेपी के लिए भी दिया जाएगा.