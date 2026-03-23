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Hindi Newsविज्ञानमिल गया मंगल का संजीवनी पौधा! लाल ग्रह के जहर को सोखकर उसे बना देगा रहने लायक; वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी

मिल गया मंगल का 'संजीवनी' पौधा! लाल ग्रह के जहर को सोखकर उसे बना देगा रहने लायक; वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी

Mars Green Planet Plant Discovery: मंगल ग्रह (Mars) पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना अब केवल कल्पना नहीं रह गया है. वैज्ञानिकों ने धरती पर एक ऐसा 'जादुई' पौधा खोज निकाला है, जो मंगल के जानलेवा माहौल में भी न केवल जिंदा रह सकता है, बल्कि वहां हरियाली की शुरुआत भी कर सकता है. आइए, आसान भाषा में समझते हैं इस सिंट्रिचिया कैनिनर्विस (Syntrichia caninervis) के बारे में.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:08 AM IST
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मिल गया मंगल का 'संजीवनी' पौधा! लाल ग्रह के जहर को सोखकर उसे बना देगा रहने लायक; वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी

Mars Green Planet Plant Discovery: इंसान का मंगल ग्रह (Mars) पर बसने का सपना अब हकीकत के बेहद नजदीक पहुंच गया है. अभी तक हम मंगल पर केवल रोबोट और रोवर भेज रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा 'जादुई' पौधा खोज निकाला है जो इस लाल ग्रह की पथरीली जमीन पर भी जिंदा रह सकता है. चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह एक खास तरह का रेगिस्तानी मॉस (Desert Moss) है, जिसे सिंट्रिचिया कैनिनर्विस (Syntrichia caninervis) कहते हैं. यह मंगल के वातावरण को झेलने में सक्षम है. यह खोज भविष्य में मंगल को एक हरा-भरा ग्रह बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकती है.

क्या है इस पौधे की खासियत?

मंगल ग्रह कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं, वहां का तापमान शून्य से बहुत नीचे रहता है. वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है और वहां सूरज की जानलेवा रेडिएशन सीधे जमीन पर गिरती है. ऐसे में किसी भी पौधे का वहां उगना नामुमकिन माना जाता था. लेकिन यह खास मॉस (एक प्रकार की काई) धरती के सबसे ऊबड़-खाबड़ इलाकों जैसे तिब्बत और अंटार्कटिका में पाई जाती है. वैज्ञानिकों ने लैब में इसे मंगल जैसा माहौल देकर जांचा. इसे 196 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में रखा गया, ऑक्सीजन छीन ली गई और हाई लेवल रेडिएशन दी गई. ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही इसे वापस सामान्य माहौल मिला, यह पौधा फिर से हरा-भरा हो गया और बढ़ने लगा.

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मंगल जैसा माहौल बनाया, फिर भी डटा रहा

वैज्ञानिकों ने इस पौधे के लिए धरती पर एक मार्स सिम्युलेटर (मंगल जैसा माहौल) तैयार किया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी और सूखापन चरम पर था. इसके साथ ही हड्डियां गला देने वाली ठंड थी. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस माहौल में रहने के बाद जब इस पौधे को वापस सामान्य स्थिति में लाया गया, तो यह फिर से हरा-भरा हो गया. वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर मिले किसी भी अन्य पौधे या जीव की तुलना में मंगल पर जीवित रहने के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी है.

मंगल को 'इंसानों के लायक' कैसे बनाएगा यह पौधा?

अब सवाल यह है कि इस नन्हे से पौधे से हमारा क्या फायदा? दरअसल, मंगल के वातावरण में सबसे बड़ी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी है. अगर हम इस मॉस को बड़े पैमाने पर मंगल की सतह पर फैला सकें, तो यह पौधा वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और धीरे-धीरे ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करेगा. यह पौधा वहां की जहरीली मिट्टी को धीरे-धीरे खेती के लायक भी बना सकता है. इसके साथ ही जब यह पौधा वहां जम जाएगा, तो इसके बाद हम वहां अनाज और सब्जियां उगाने की कोशिश कर सकते हैं.

एलन मस्क का सपना होगा सच?

एलन मस्क जैसे अरबपति, जो मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है. अब तक हम सोचते थे कि वहां पेड़-पौधे उगाने के लिए कांच के बड़े-बड़े गुंबद (Domes) बनाने होंगे, लेकिन अगर यह पौधा खुले में उगने लगा, तो मंगल का पूरा भूगोल बदल सकता है.

अभी चुनौतियां बाकी हैं

हालांकि वैज्ञानिक उत्साहित हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि लैब और असल मंगल ग्रह में जमीन-आसमान का फर्क है. वहां धूल भरी आंधियां चलती हैं और पानी की भारी किल्लत है. इसके बाद भी इस पौधे ने यह उम्मीद जगा दी है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं हरियाली हो सकती है. शायद आने वाले 20-30 सालों में जब कोई इंसान मंगल पर कदम रखेगा, तो उसे वहां लाल धूल के बीच छोटे-छोटे हरे रंग के ये पौधे स्वागत करते नजर आ पाएं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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