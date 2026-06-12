चावल की 'कमजोरी' से वैज्ञानिकों ने बनाया जादुई मैटेरियल, बिना सेंसर और बिजली के खुद बदल लेता है अपना रूप!

वैज्ञानिकों ने चावल के इस खास व्यवहार का इस्तेमाल करके एक नया ग्रैनुलर मेटामटेरियल बनाया है. उन्होंने चावल के दानों को रेत जैसी दूसरी चीजों के साथ मिलाया. इन दोनों को इस तरह से सेट किया गया कि यह नया मटेरियल झटके की स्पीड के हिसाब से खुद अपना व्यवहार बदल लेता है. खास बात यह है कि इस मटेरियल को काम करने के लिए किसी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की जरूरत नहीं है. यह पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों पर खुद-ब-खुद काम करता है. धीमे दबाव पर यह अलग तरह से बर्ताव करता है और तेज झटके पर अलग तरह से.