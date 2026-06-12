चावल की 'कमजोरी' से वैज्ञानिकों ने बनाया जादुई मैटेरियल, बिना सेंसर और बिजली के खुद बदल लेता है अपना रूप!

Science News: क्या आप सोच सकते हैं कि आपके किचन में किसी डिब्बे में रखा साधारण सा चावल दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को बदलने का दम रखता है? सुनने में भले ही हैरान लगता हो, लेकिन अरबों लोगों का पेट भरने वाला चावल में ऐसा गुण मौजूद है, जो सेंसर का भी काम खत्म कर सकता है. वैज्ञानिकों ने चावल में ऐसा कुछ खोजा है जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है.
वैज्ञानिकों को चावल के दानों में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला गुण मिला है. जिससे ऐसा स्मार्ट मटेरियल तैयार किया गया है, जो किसी भी बाहरी दबाव या झटके पर खुद-ब-खुद बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिएक्ट करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्चर्स ने यह खोज की है, जो मैटर जर्नल में प्रकाशित हुई है.
किसी भी चीज पर जब प्रेशर डाला जाता है, तो वह और मजबूत हो जाती है या उसी स्थिति में रहती है. लेकिन चावल के साथ ऐसा नहीं है. वैज्ञानिकों ने पाया कि जब चावल के दानों को आपस में कसकर पैक किया जाता है और उन पर धीरे-धीरे दबाव डाला जाता है, तो वे मजबूत बने रहते हैं. लेकिन, जैसे ही उन पर बहुत तेजी से या झटके से दबाव डाला जाता है, वे कमजोर हो जाते हैं.
रिसर्च के अनुसार, ऐसा चावल के दानों के बीच होने वाले फ्रिक्शन के कारण होता है. आमतौर पर घर्षण के कारण दानों के बीच एक आंतरिक बल बनता है, जो वजन को संभालता है. लेकिन जब चावल पर तेजी से प्रेशर डाला जाता है, तो दानों के बीच का घर्षण अचानक बहुत कम हो जाता है. इस कारण से चावल का ढांचा कमजोर हो जाता है. यह व्यवहार बहुत कम चीजों में देखने को मिलता है.
वैज्ञानिकों ने चावल के इस खास व्यवहार का इस्तेमाल करके एक नया ग्रैनुलर मेटामटेरियल बनाया है. उन्होंने चावल के दानों को रेत जैसी दूसरी चीजों के साथ मिलाया. इन दोनों को इस तरह से सेट किया गया कि यह नया मटेरियल झटके की स्पीड के हिसाब से खुद अपना व्यवहार बदल लेता है. खास बात यह है कि इस मटेरियल को काम करने के लिए किसी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की जरूरत नहीं है. यह पूरी तरह से फिजिक्स के नियमों पर खुद-ब-खुद काम करता है. धीमे दबाव पर यह अलग तरह से बर्ताव करता है और तेज झटके पर अलग तरह से.
आजकल ऐसे रोबोट्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो इंसानों के लिए सेफ हों. यह मटेरियल भविष्य के रोबोट्स को बिना किसी महंगे सेंसर के इंसानों के साथ सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करेगा. इसका इस्तेमाल मेडिकल सर्जरी और रेस्क्यू ऑपरेशन्स में भी किया जा सकता है.
इसके साथ ही इस मटेरियल से ऐसे हेलमेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी गियर तैयार किए जा सकते हैं, जो एक्सीडेंट या टक्कर के समय झटके को खुद ही सोख लेंगे, जिससे चोट लगने का खतरा बेहद कम हो जाएगा.