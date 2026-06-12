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चावल की 'कमजोरी' से वैज्ञानिकों ने बनाया जादुई मैटेरियल, बिना सेंसर और बिजली के खुद बदल लेता है अपना रूप!

Rice Smart Material: क्या चावल सिर्फ खाने की चीज है? वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने इस सोच को बदल दिया है. रिसर्चर्स ने चावल के दानों के एक अनोखा गुण वाला पाया है, जिसका इस्तेमाल कर ऐसा स्मार्ट मैटेरियल बनाया है, जो बिना बिजली, सेंसर या सॉफ्टवेयर के झटकों और प्रेशर के हिसाब से अपना व्यवहार बदलता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:25 AM IST
चावल की 'कमजोरी' से वैज्ञानिकों ने बनाया जादुई मैटेरियल, बिना सेंसर और बिजली के खुद बदल लेता है अपना रूप!

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