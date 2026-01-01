कांप उठेगा ब्रह्मांड! मंगल ग्रह की 8 गुफाओं में मिला पानी, यहीं दफन एलियंस का इतिहास? नासा के डेटा ने मचाई खलबली

Water Carved Caves Mars: मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंगल के हेब्रस वैलिस इलाके में 8 अजीब तरह की गुफाएं खोजी हैं. ये गुफाएं अब तक मंगल पर देखी गई गुफाओं से बिल्कुल अलग हैं. बता दें, अब तक मंगल पर जो भी गुफाएं मिली थीं वे ज्यादातर ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी मानी जाती थीं. नई खोजी गई ये गुफाएं पानी की वजह से बनी लगती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गुफाएं धरती पर मिलने वाली कार्स्ट गुफाओं जैसी हैं जो पानी द्वारा चट्टानों को धीरे-धीरे घुलाने से बनती हैं. यह पहली बार है जब मंगल पर इस तरह की गुफाओं के सबूत मिले हैं.

कहां मिलीं ये गुफाएं

ये सभी गुफाएं मंगल के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में हेब्रस वैलिस क्षेत्र में खोजी गई हैं. यह जानकारी नासा के पुराने और मौजूदा ऑर्बिटर से मिले डेटा के आधार पर सामने आई है जिसमें मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर शामिल हैं. इन गुफाओं के मुहाने गोल और गहरे हैं. इनके आसपास न तो ऊंचा किनारा है और न ही मलबा फैला हुआ है. यही काऱण है कि वैज्ञानिक इन्हें उल्कापिंड से बने गड्ढे नहीं मान रहे हैं. जांच में सामने आया कि ये जमीन धंसने से बनी ऐसी जगहें हैं जो नीचे मौजूद खाली हिस्सों तक जाती हैं.

चट्टानों ने खोला राज

नासा के थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर से मिले आंकड़ों में इन इलाकों में कार्बोनेट और सल्फेट खनिज पाए गए हैं. ये वही खनिज हैं जो आमतौर पर पानी की मौजूदगी में बनते हैं. इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन गुफाओं को जमीन के नीचे बहने वाले पानी ने बनाया होगा. रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि ये मंगल पर पहचानी गई पहली संभावित कार्स्ट गुफाएं हैं जो ज्वालामुखी या प्लेटों की हलचल से नहीं बल्कि पानी रिएक्शन से बनी हैं.

क्या यहां जीवन पनप सकता था?

मंगल की सतह बेहद कठोर है. तेज धूप, खतरनाक रेडिएशन, धूल भरी आंधियां और बहुत ज्यादा तापमान का फर्क वहां जीवन के लिए मुश्किल हालात बनाते हैं. ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर मंगल पर कभी जीवन रहा होगा तो उसे सुरक्षित जगहों की जरूरत पड़ी होगी.

ये गुफाएं ऐसी ही सुरक्षित जगह हो सकती थीं. जमीन के नीचे होने की वजह से यहां तापमान ज्यादा स्थिर रहा होगा. रेडिएशन से भी बचाव मिला होगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कभी मंगल पर सूक्ष्म जीव रहे होंगे, तो इन गुफाओं में उनके निशान आज भी सुरक्षित हो सकते हैं.

भविष्य के मिशनों के लिए जरूरी

इस खोज के बाद मंगल पर भेजे जाने वाले मिशनों को एक साफ लक्ष्य मिल गया है. अब बिना वजह हर जगह सैंपल लेने के बजाय वैज्ञानिक सीधे इन गुफाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. पहले भी वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया था,छोटे-छोटे रोबोट्स को मंगल की गुफाओं में भेजा जाए जो अंदर जाकर जांच कर सकें. हेब्रस वैलिस की ये गुफाएं ऐसे मिशनों के लिए बिल्कुल सही मानी जा रही हैं.

बता दें कि मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से बनी 3D तस्वीरों से भी यह साफ हो गया है कि ये गुफाएं ज्वालामुखी लावा से नहीं बल्कि चट्टानों के घुलने और जमीन धंसने से बनी हैं. इससे भविष्य में ऐसे रोबोट बनाने में मदद मिलेगी जो मंगल की जमीन के नीचे जाकर आसानी से काम को अंजाम दे सकेगा.

