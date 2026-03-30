वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 'नर्क का बगुला'! 9.5 करोड़ साल पहले धरती पर करता था राज, जानें इस नए 'दानव' का सच

Hell Heron Dinosaur Discovery: इतिहास के पन्नों से एक ऐसे शिकारी का चेहरा सामने आया है, जिसे वैज्ञानिक हेल हेरॉन (Hell Heron) यानी 'नरक का बगुला' कह रहे हैं. सहारा रेगिस्तान में मिली हड्डियों के अवशेषों ने डायनासोर की एक नई प्रजाति का खुलासा किया है, जो न केवल जमीन पर बल्कि पानी में भी मौत का दूसरा नाम था.
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Hell Heron Dinosaur Discovery: क्या आपने कभी कोई ऐसा शिकारी देखा है, जिसके सिर पर सींग हो और उसका मुंह लंबा मगरमच्छ जैसा हो? वह जमीन के साथ साथ पानी में भी अपने शिकार पर काल बनकर टूट पड़ता हो. तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही रहस्यमयी डायनासोर की प्रजाति का पता लगाया है, जिसे हेल हेरॉन (Hell Heron) यानी 'नरक का बगुला' कहा जा रहा है. साइंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह खोज डायनासोर के उस परिवार से जुड़ी है, जिसे हम स्पिनोसॉरस (Spinosaurus) के नाम से जानते हैं. यह आज से करीब 9.5 करोड़ साल पहले, जब सहारा रेगिस्तान रेतीला मैदान नहीं बल्कि नदियों और घने जंगलों से भरा इलाका था, तब वहां रहा करता था. इसे देखकर आज के मगरमच्छ भी रास्ता बदल लें.
शिकागो यूनिवर्सिटी के मशहूर पैलियोन्टोलॉजिस्ट पॉल सेरेनो की टीम ने नाइजर (Niger) के सहारा रेगिस्तान में 'स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस' नाम की एक नई प्रजाति खोजी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां करीब 9.5 करोड़ साल पहले, जब नदियों और घने जंगलों का राज हुआ करता था, तब इस जगह पर एक ऐसा शिकारी घूमता था, जिसके सिर पर 20 इंच लंबी तलवार (Scimitar) जैसी हड्डी हुआ करती थी. वैज्ञानिक पॉल सेरेनो के नेतृत्व में 20 लोगों की टीम ने इस नई प्रजाति के अवशेष ढूंढे हैं. यह खोज न केवल डायनासोरों के विकास की कहानी बदल रही है, बल्कि 'स्पिनोसॉरस' के पानी में रहने की पुरानी थ्योरी को भी चुनौती दे रही है.
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इस डायनासोर को 'नरक का बगुला' इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पैर और शरीर की बनावट आज के बगुले (Heron) से बहुत मिलती है. यह पूरी तरह से पानी के अंदर तैरने वाला जीव नहीं था. बल्कि, यह अपने मजबूत पैरों के सहारे 2 मीटर गहरे पानी में खड़ा होकर मछलियों का इंतजार करता था और बिजली की रफ्तार से उन्हें दबोच लेता था. इसके ऊपर और नीचे के दांत आपस में इस तरह फंसते थे कि एक बार मछली फंस जाए, तो उसका निकलना नामुमकिन था.
इस नई प्रजाति की सबसे खास पहचान इसके सिर पर मौजूद सिमिटार (Scimitar) यानी मुड़ी हुई तलवार जैसी हड्डी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हड्डी चमकीले रंगों वाली होती थी, जो दूर से ही दूसरे डायनासोरों को अपनी ताकत दिखाने या साथी को रिझाने के काम आती थी. रिसर्च कहती है कि यह कलगी केराटिन (नाखूनों वाला पदार्थ) से ढकी थी और शायद बहुत चमकीले रंगों वाली थी.
हेल हेरॉन की सबसे बड़ी खासियत इसका जबड़ा था, जो किसी भी साधारण डायनासोर से अलग था. इसके ऊपर और नीचे के दांत आपस में 'कैंची' की तरह फिट हो जाते थे, जिससे यह चिकनी और फिसलने वाली मछलियों को आसानी से जकड़ लेता था. पॉल सेरेनो के अनुसार, यह डायनासोर अपने मजबूत पैरों पर खड़े होकर 2 मीटर गहरे पानी में उतर जाता था और बगुले की तरह स्थिर रहकर शिकार का इंतजार करता था.
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अब तक हम स्पिनोसॉरस को केवल एक बड़ा जलीय शिकारी मानते थे, लेकिन इस नई प्रजाति की खोज ने वैज्ञानिकों की थ्योरी को ही बदलकर रख दिया है. रिसर्चर्स का मानना है कि यह जीव स्पिनोसॉरिड्स के विकास का वह 'मिसिंग लिंक' है, जो यह बताता है कि कैसे ये जीव जमीन से पूरी तरह पानी में रहने वाले शिकारी बन गए. इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट (Isle of Wight) में मिली इसके हड्डियों के अवशेषों से पता चला है कि इसका शरीर पानी में तैरने और जमीन पर दौड़ने, दोनों के लिए परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया था.
इस खोज की कहानी 1950 के दशक के एक पुराने नोट से शुरू हुई थी, जब एक फ्रांसीसी भूविज्ञानी ने रेगिस्तान में एक 'खंजर' जैसे दांत मिलने की बात लिखी थी. 70 साल तक किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पॉल सेरेनो की टीम ने उस सुराग का पीछा किया और रेत के नीचे दबे इस 'खोए हुए साम्राज्य' को ढूंढ निकाला.
अब तक माना जाता था कि स्पाइनोसॉरस समुद्र के किनारे रहते थे, लेकिन 'मिराबिलिस' के अवशेष समुद्र तट से करीब 500-1000 किलोमीटर दूर अंदरूनी इलाकों में मिले हैं. इससे साबित होता है कि ये डायनासोर नदियों और मीठे पानी के इकोसिस्टम में रहने के ज्यादा शौकीन थे. हेल हेरॉन की खोज ने यह साफ कर दिया है कि डायनासोरों की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, जो हमारी कल्पना से परे है.
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