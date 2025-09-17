धरती का नया साथी या आंखों का धोखा? वैज्ञानिकों ने अब ये क्या ढूंढा? सदियों के राज से उठा पर्दा

New Quasi Moon 2025: वैज्ञानिक अपनी खोजों की वजह से हमेशा चर्चित रहते हैं. वो कोई न कोई ऐसी खोज करते हैं कि लोगों कि निगाहें उनपर टिक जाती है. अब वैज्ञानिकों ने एक नया क्षुदग्रह अर्जुन 2025 PN7 खोजा है. यह एक क्वासी-मून है. यह पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के समान है. ये क्वासी-मून करीब 60 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था हालांकि अब जाकर इसके बारे में पता चला है. जानिए.

यह क्षुद्रग्रह चांद जैसा दिखता है. हालांकि ये चांद नहीं है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन 2025 PN7 का आकार करीब 62 फीट चौड़ा है. यह धरती से 4.5 मिलियन किलोमीटर से लेकर 59.8 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर घूमता रहता है. जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है.

क्या है अंतर?

यह 2 अगस्त 2025 को हवाई की पैन-स्टार्स वेधशाला द्वारा खोजा गया था और पिछले 60 साल से पृथ्वी की कक्षा में है, साथ ही साथ ये अगले 60 सालों तक भी यहीं रहेगा. जानकारी के मुताबिक ये अर्ध-चंद्रमा पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. ये गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी से पूरी तरह बंधे नहीं होते. इसके अलावा जब कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अस्थायी रूप से फंस जाते हैं तो ये लघु चंद्रमा का रूप ले लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब खोजा गया था अर्ध-चंद्रमा?

इससे पहले साल 1991 में पहला अर्ध चंद्रमा खोजा गया था. इसे स्पेसवॅाच प्रोजेक्ट ने देखा था. इसकी कक्षा पृथ्वी जैसी थी. उस दौरान इसे देखकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए थे. जब ये खोजा गया तो कुछ लोगों को लगा था कि ये एक एलियन अंतरिक्ष यान था हालांकि जब और ज्यादा इसपर फोकस किया गया था पता चला कि ये अर्ध-चंद्रमा 1991 VG है. इससे पहले भी सात और ऐसे क्वासी-मून मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें: क्या किसी 'दूसरी धरती' पर भी रहते हैं हमारे जैसे लोग? पढ़ें वैज्ञानिकों की मल्टीवर्स थ्योरी का सच