वैज्ञानिकों को मिला एलियंस का सही ठिकाना, ढूंढ ली पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया, ग्रह पर मिल गया पानी!

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी नई दुनिया ढूंढ ली हैं. यह ग्रह तारों के इर्द-गिर्द घूमते हैं. इन ग्रह की बनावट, आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है. नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी खोज की है. यह ग्रह हैबिटेबल जोन में हैं, जहां पर पानी तरह में रह सकता है.

क्या है एक्सोप्लैनेट्स

एक्सोप्लैनेट्स वह ग्रह है जो सौर मंडल से बाहर हैं. वैज्ञानिकों ने दूरबीनों की मदद से इसका पता लगाया है. पृथ्वी जैसे ग्रह का अर्थ है कि यह अपने तारे से सही दूरी पर है ताकि ना ज्यादा गर्मी हो और ना ज्यादा ठंड. ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है जो न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा होता है.

वैज्ञानिकों को अभी तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं, लेकिन पृथ्वी जैसे कुछ ही हैं. ऐसे में कई बार सवाल आता है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं. जीवन की तलाश में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनके वायुमंडल की जांच कर रहा है. जहां पर ऑक्सीजन और मीथेन जैसे तत्व मिल सकते हैं.

भविष्य की खोज

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 से काम कर रहा है. वह ग्रह के वायुमंडल को स्कैन करता है. अगर पानी, ऑक्सीजन या जैविक गैसें मिलना जीवन होने का संकेत या सबूत हो सकता है जो कि आने वाले मिशन ARIEL में मददगार हो सकता है.

