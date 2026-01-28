कोयले जैसा काला शरीर और डरावनी आंखें, प्रशांत महासागर के टापू पर मिली सांप की नई प्रजाति

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानकोयले जैसा काला शरीर और डरावनी आंखें, प्रशांत महासागर के टापू पर मिली सांप की नई प्रजाति

Pacific Ocean: प्रशांत महासागर के बीच एक दूर दराज द्वीप पर खुदाई की एक पुरानी और खंडहर हो चुकी जगह है. वहां गहराई में वैज्ञानिकों को एक अजीबोगरीब जीव मिला है. इस जीव की आंखें काली और शरीर बिल्कुल चिकना है और वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने आज से पहले ऐसा जीव कभी नहीं देखा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 28, 2026, 01:25 PM IST
New Creature Species: पापुआ न्यू गिनी के एक टापू लुइसियाड द्वीपसमूह पर एक नया जानवर मिला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. यह इलाका अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है जहां बाहरी दुनिया के लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं. हैरानी की बात यह है कि यह जीव सबसे पहले उस जगह मिला जहां कभी माइनिंग का काम होता था. रिसर्च में पता चला कि यह जीव जंगलों के साथ-साथ इंसानों द्वारा बनाई गई जगहों पर भी आराम से रह सकता है. इसकी इसी खूबी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

क्या है यह नई प्रजाति?
सांपों की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम डेंड्रेलाफिस एट्रा (Dendrelaphis atra) रखा गया है. यह सांप जहरीला नहीं होता और ज्यादातर पेड़ों पर रहता है. इसे मिसिमा नाम के एक द्वीप पर पाया गया है जहां पहले सोने की बहुत बड़ी खदान हुआ करती थी. मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक फ्रेड क्राउस ने अप्रैल 2025 में इस खोज की पुष्टि की है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को सीरिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी ABC, टूट गया 4400 साल पुराना रिकॉर्ड

कैसा दिखता है यह सांप?
इस सांप की सबसे खास बात इसका बिल्कुल कोयले जैसा काला रंग और इसकी चमकती काली आंखें हैं. जब ये सांप छोटे होते हैं तो इनका रंग हल्का होता है लेकिन जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं इनका रंग गहरा काला हो जाता है. सांपों की इस प्रजाति में ऐसा बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है. इनका रंग इतना काला क्यों है वैज्ञानिक अभी इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं.

बाकी सांपों से कैसे अलग है यह सांप?
इस नई खोज के बारे में द डेली गैलेक्सी नाम की मैगजीन में डिटेल से बताया गया है. इसमें जीक्र है कि कैसे यह काला सांप जंगलों के साथ-साथ इंसानों की बनाई जगहों पर भी आसानी से मिल जाता है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस इलाके में वैज्ञानिकों ने अभी तक बहुत कम रिसर्च की है जिसकी वजह से हमें यहां के कई जीवों के बारे में पता ही नहीं है.

यह भी पढ़ें: इंसानों जैसी दिखने वाली वो प्रजाती, जो 50000 साल तक दुनिया से छिपी रही...रिसर्च में हुआ खुलासा

बहुत मशहूर है यह जगह
पापुआ न्यू गिनी का यह इलाका पूरी दुनिया में अपनी अनोखी जीव-जंतुओं के लिए मशहूर है लेकिन फिर भी यहां के बारे में अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में बहुत कम जानकारी है. यहां दर्जनों ऐसे छोटे-छोटे द्वीप हैं जहां आज तक कोई वैज्ञानिक जांच करने पहुंचा ही नहीं है. इसका मतलब है कि वहां अभी भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

