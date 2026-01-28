कोयले जैसा काला शरीर और डरावनी आंखें, प्रशांत महासागर के टापू पर मिली सांप की नई प्रजाति

New Creature Species: पापुआ न्यू गिनी के एक टापू लुइसियाड द्वीपसमूह पर एक नया जानवर मिला है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. यह इलाका अपनी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है जहां बाहरी दुनिया के लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं. हैरानी की बात यह है कि यह जीव सबसे पहले उस जगह मिला जहां कभी माइनिंग का काम होता था. रिसर्च में पता चला कि यह जीव जंगलों के साथ-साथ इंसानों द्वारा बनाई गई जगहों पर भी आराम से रह सकता है. इसकी इसी खूबी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

क्या है यह नई प्रजाति?

सांपों की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम डेंड्रेलाफिस एट्रा (Dendrelaphis atra) रखा गया है. यह सांप जहरीला नहीं होता और ज्यादातर पेड़ों पर रहता है. इसे मिसिमा नाम के एक द्वीप पर पाया गया है जहां पहले सोने की बहुत बड़ी खदान हुआ करती थी. मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक फ्रेड क्राउस ने अप्रैल 2025 में इस खोज की पुष्टि की है.

कैसा दिखता है यह सांप?

इस सांप की सबसे खास बात इसका बिल्कुल कोयले जैसा काला रंग और इसकी चमकती काली आंखें हैं. जब ये सांप छोटे होते हैं तो इनका रंग हल्का होता है लेकिन जैसे-जैसे ये बड़े होते हैं इनका रंग गहरा काला हो जाता है. सांपों की इस प्रजाति में ऐसा बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है. इनका रंग इतना काला क्यों है वैज्ञानिक अभी इसकी गहराई से जांच कर रहे हैं.

बाकी सांपों से कैसे अलग है यह सांप?

इस नई खोज के बारे में द डेली गैलेक्सी नाम की मैगजीन में डिटेल से बताया गया है. इसमें जीक्र है कि कैसे यह काला सांप जंगलों के साथ-साथ इंसानों की बनाई जगहों पर भी आसानी से मिल जाता है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस इलाके में वैज्ञानिकों ने अभी तक बहुत कम रिसर्च की है जिसकी वजह से हमें यहां के कई जीवों के बारे में पता ही नहीं है.

बहुत मशहूर है यह जगह

पापुआ न्यू गिनी का यह इलाका पूरी दुनिया में अपनी अनोखी जीव-जंतुओं के लिए मशहूर है लेकिन फिर भी यहां के बारे में अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में बहुत कम जानकारी है. यहां दर्जनों ऐसे छोटे-छोटे द्वीप हैं जहां आज तक कोई वैज्ञानिक जांच करने पहुंचा ही नहीं है. इसका मतलब है कि वहां अभी भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं.