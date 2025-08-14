कोरोना-19 से 19 गुना लंबा, वैज्ञानिकों ने समुद्र में ये 'बला' खोज ली? हर तरफ हो रही चर्चा

Science News: कोरोना वायरस का नाम सुनते ही हमारे आंखों के आगे वो खौफनाक मंजर नाचने लगता है जिसको हम सबने देखा था. इस वायरस ने भारत सहित कई देशों में तबाही मचाई थी, इस वायरस ने कितने लोगों कि जिंदगी छीन ली को कितने लोगों की नौकरी चली गई. अब वैज्ञानिकों ने एक हैरान करने वाला समुद्री वायरस खोजा है जिसकी लंबाई कोरोना वायरस से 19 गुना ज्यादा है. सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा कभी भी वायरस नहीं देखा था और न ही इसकी खोज की गई थी. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

हैरान करने वाला वायरस

प्रशांत महासागर का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने पेलवी-1 नामक वायरस की खोज की है. यह उत्तरी प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय गाइरे में, स्टेशन अलोहा नामक स्थान पर पाया गया है. यह वायरस सूक्ष्म प्लवक (पेलागोडिनियम) को संक्रमित करता है. यह सबसे लंबी पूछ वाला वायरस है. इसका कैप्सिड लगभग 200 नैनोमीटर चौड़ा है जबकि इसकी पूंछ 2.3 माइक्रोमीटर जो कि कोरोना वायरस से 19 गुना लंबी है. COVID-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस 200 नैनोमीटर का था.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइम-लैप्स इमेजिंग से पता चला है कि पूंछ वायरस को अपनी होस्ट सेल से जुड़ने में मदद करती है और वायरस के बाहर निकलने के बाद बनती है. साथ ही साथ बता दें कि पेलवी-1 का जीनोम भी बहुत बड़ा है. इसमें 459,000 बेस पेयर में 467 जीन होते हैं, जो अधिकांश वायरसों से बहुत बड़े होते हैं. इनमें से कुछ जीन आमतौर पर केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं.

क्यों चर्चाओं में है वायरस?

रिपोर्ट के मुताबिक पेलागोडिनियम जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स को संक्रमित करने वाले वायरस काफी ज्यादा दुर्लभ होते हैं. ऐसे में पेलवी-1 के जरिए वैज्ञानिकों को समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी को समझने में मदद मिलेगी. इस वायरस की खोज करने के बाद अब वैज्ञानिक ये अध्ययन कर रहे हैं कि पेलवी-1 अपनी लंबी पूंछ कैसे बनाता है, क्या इस तरह का और वायरस महासागरों में है इन वायरसों का लोगों पर क्या असर पड़ सकता है.