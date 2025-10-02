Advertisement
पृथ्वी से परे जिंदगी? शनि के चंद्रमा पर मिले ऐसे सबूत कि हक्के-बक्के रह गए वैज्ञानिक

Ocean on Saturn Moon: शनि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले सैकड़ों चंद्रमाओं में से एक है एन्सेलेडस. यह सिर्फ 500 किमी चौड़ा है और सफेद धब्बों से ढका हुआ है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:27 PM IST
Science Latest News: बुधवार को हुए एक अध्ययन में पता चला है कि शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए महासागर में जटिल कार्बनिक अणु(Molecular Particles) मौजूद हैं. यह एक और सबूत है कि इस छोटे से चांद पर जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें हो सकती हैं. एन्सेलेडस महज 500 किलोमीटर चौड़ा है और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता. यह सफेद धब्बों से ढका हुआ है और शनि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले सैकड़ों चंद्रमाओं में से एक है. 

कैसे की गई इसकी खोज?
कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 2004 से 2017 तक शनि और उसके छल्लों के पास कई बार उड़ान भरी. इन उड़ानों के दौरान यान ने यह पता लगाया कि, इस चंद्रमा की बर्फ की मोटी परत के नीचे खारे पानी का एक बहुत बड़ा महासागर छिपा हुआ है. तब से वैज्ञानिक कैसिनी से मिले आंकड़ों की जांच में जुटे हुए हैं. 

इन आंकड़ों से क्या पता चलता है?
इन आंकड़ों से पता चला है कि इस समुद्र में जीवन के लिए जरूरी कई चीजें हैं. इन चीजों में नमक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस जैसी चीजें शामिल हैं. वैज्ञानिक कैसिनी के डेटा का अध्ययन कर रहे हैं जिससे पता चला है कि समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे नमक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस मौजूद हैं.

अंतरिक्ष यान ने क्या देखा?
जब अंतरिक्ष यान उस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ा तो उसने देखा कि सतह की दरारों से पानी के फव्वारे निकल रहे थे. इनमें से कुछ बर्फ के कण वापस चंद्रमा की सतह पर गिर गए जबकि कुछ कण शनि के कई छल्लों में से एख E-Ring के पास जमा हो गए. ये फव्वारे बर्फ के छोटे-छोटे कणों को अंतरिक्ष में फेंक रहे थे और ये कण रेत के कणों से भी छोटे थे.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
अध्ययन के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक फ्रैंक पोस्टबर्ग ने कहा कि, यह खोज साबित करती है कि शनि के E-Ring में जो जटिल कार्बनिक अणु मिले वे सिर्फ अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से नहीं बने हैं, बल्कि ये अणु एन्सेलेडस के महासागर में आसानी से मौजूद हैं. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की पुष्टि से पहेली का एक और हिस्सा मिल गया है.

