धरती की 1 किमी गहराई में पहुंचा इंसान! खुदाई में मिली ऐसी चट्टान, वैज्ञानिक बोले- इससे तो...

Driller Deeper Earths Crust: वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह से 1268 मीटर नीचे तक खुदाई की. उन्हें धरती की अंदरूनी परत में एक खास चट्टान मिली जिसे पेरिडोटाइट कहते हैं. हालांकि, वे मेंटल की आखिरी सीमा तक नहीं पहुंचे लेकिन वे उसके बहुत करीब पहुंच गए. धरती का ज्यादातर हिस्सा इसी मेंटल परत से बना है और इसी की मदद से वैज्ञानिक समझ पाएंगे कि हमारी धकती अंदर से कैसी दिखती है और कैसी बनी है.

कितना हिस्सा मेंटल से बना है?

हमारी धरती का 84% हिस्सा मेंटल नाम की परत से बना है लेकिन आज भी हम इसके बारे में कम ही जानते हैं. धरती की ऊपर परत करीब 15 से 20 किमी मोटी है और इसे पार करके मेंटल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है. वैज्ञानिक आज तक उसकी असली सीमा को पार नहीं कर पाए हैं जहां से शुद्ध मेंटल शुरू होता है.

अटलांटिक महासागर ही क्यों चुना गया?

अटलांटिक महासागर में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां धरती की ऊपर परत बहुत पतली है और इस जगह पर गहराई में जाना थोड़ा आसान है. यहां समुद्र के नीचे से गर्म पानी और गैसें, जैसे हाइड्रोजन और मीथेन, निकलती हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले जीवन की शुरुआत शायद यहीं से हुई होगी.

क्या वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली?

वैज्ञानिकों की टीम अपने 470 फुट लंबे विशाल जहाज के साथ समुद्र में उतरी थीं. उन्होंने सिर्फ 200 मीटर तक खुदाई करने का लक्ष्य रखा था. किस्मत से समुद्र के नीचे खुदाई करना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान साबित हुआ जिस वजह से वैज्ञानिक अपने लक्ष्य से 6 गुना ज्यादा गहराई तक पहुंच गए.

खुदाई में क्या-क्या मिला?

वैज्ञानिकों को पेरिडोटाइट और गैब्रो नाम की चट्टानें मिली हैं जो धरती की गहराई में पाई जाती हैं. ऐसा इसलिए चट्टानें लाखों सालों से समुद्र के पानी के संपर्क में थी इसलिए उनके अंदर रसायनिक बदलाव हो गए. इस बदलाव की वजह से ये चट्टानें अब हरे संगमरमर जैसी दिखाई देती है. वैज्ञानिकों की भाषा में इसे सर्पेन्टिनाइजेशन कहते हैं.