मुर्दे भी बोलते हैं! 130 साल बाद टाइगर के RNA ने खोले राज, क्या विलुप्त जानवर फिर से लौटेंगे?

Tasmanian Tiger RNA: तस्मानियाई टाइगर को थायलासीन भी कहा जाता है. यह करीब एक सदी पहले धरती से खत्म हो गया था. अब स्वीडन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस जानवर के पुराने संग्रहालय नमूने से RNA निकालने में सफलता पाई है. बता दें कि RNA वह चीज है जो बताती है कि किसी जीव के शरीर में कौन से जीन सक्रिय थे. इससे पहले तक वैज्ञानिक सिर्फ DNA के सहारे विलुप्त जीवों का अध्ययन करते थे लेकिन DNA से यह नहीं पता चलता कि जीन कैसे काम कर रहे थे.

यह रिसर्च स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्क आर. फ्रीडलैंडर की अगुवाई में हुई थी. टीम ने स्वीडन के एक म्यूजियम में रखे थायलासीन के सूखे हुए चमड़े और मांसपेशियों के नमूनों की जांच करी. आमतौर पर माना जाता था कि RNA बहुत नाजुक होता है. इतने सालों तक बच नहीं सकता. हालांकि वैज्ञानिकों ने इस सोच को गलत साबित कर दिया.

RNA से क्या खास जानकारी मिली

RNA की मदद से वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि थायलासीन की मांसपेशियों और स्किन में कौन से जीन ज्यादा काम कर रहे थे. मांसपेशियों में ऐसे जीन मिले जो ताकत और लंबे समय तक काम करने से जुड़े होते हैं. इससे संकेत मिलता है कि यह जानवर तेज दौड़ से ज्यादा सहनशक्ति पर निर्भर करता था. वहीं स्किन के नमूनों में केराटिन से जुड़े जीन मिले जो बाल और त्वचा की सुरक्षा से जुड़े होते हैं.

DNA और RNA में फर्क

DNA यह बताता है कि किसी जीव के पास कौन से जीन थे जबकि RNA यह दिखाता है कि उन जीनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा था. इसी वजह से RNA को शरीर की चलती-फिरती तस्वीर कहा जा सकता है. वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि मिले हुए RNA में पुराने समय के नुकसान के निशान थे जिससे यह पक्का हुआ कि यह सच में पुराना RNA है.

इस रिसर्च में वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA भी मिले. यह जीन को कंट्रोल करने का काम करते हैं. इतनी पुरानी चीज में माइक्रो RNA मिलना बहुत ही रेयर है. इसके अलावा कुछ संकेत ऐसे भी मिले जो पुराने वायरस की तरफ इशारा करते हैं.

बता दें कि यह खोज पेलियोट्रांसक्रिप्टोमिक्स नाम के नए क्षेत्र की शुरुआत मानी जा रही है. इसका मतलब है पुराने RNA के जरिए विलुप्त हुए जीवों के शरीर और कामकाज को समझना होगा. हालांकि यह रिसर्च सिर्फ एक नमूने पर आधारित है फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में इसी तकनीक से मैमथ डोडो जैसे दूसरे विलुप्त जानवरों के बारे में भी नई बातें सामने आ सकती हैं.

