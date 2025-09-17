वैज्ञानिकों ने दिखाया Antarctica का सबसे खतरनाक नक्शा, बर्फ के नीचे मिली 322 रहस्यमय घाटियां
Advertisement
trendingNow12925476
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों ने दिखाया Antarctica का सबसे खतरनाक नक्शा, बर्फ के नीचे मिली 322 रहस्यमय घाटियां

Antarctica Ice Sheets: अंटार्कटिका के नीचे एक बहुत बड़ी छिपी हुई दुनिया है जो वैज्ञानिकों को समुद्री लहरों और बर्फ के पिघलने के बारे में जानकारी दे सकती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों ने दिखाया Antarctica का सबसे खतरनाक नक्शा, बर्फ के नीचे मिली 322 रहस्यमय घाटियां

30O Giant Canyon found: वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 322 पानी के अंदर की घाटियां मिली हैं. यह खोज बहुत ही बड़ी है क्योंकि इससे पता लगेगा कि अंटार्कटिका दुनिया के महासागरों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है. वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के समुद्र के नीचे अबतक का सबसे साफ नक्शा बनाया है. इस नक्शे में 332 घाटियां दिखाई दे रही हैं जिनमें से कई 4,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी हैं. ये घाटियां पानी, गर्मी और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. इससे वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलेगी कि बर्फ पिघलने से समुद्र पर इसका क्या असर पड़ेगा.

वैज्ञानिकों ने ये नक्शा कैसे तैयार किया?
इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खोजों से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया. इससे पहले के नक्शों से यह 5 गुना ज्यादा साफ है. बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. एम्ब्लास ने बताया कि, इनमें से कुछ घाटियां दुनिया की सबसे बड़ी Canyons के बराबर है. उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अंटार्कटिका के पूरब और पश्चिम के किनारे एक-दूसरे से बहुत अलग हैं.

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे धरती? जानें इसके खौफनाक नतीजे...

Add Zee News as a Preferred Source

खोज में वैज्ञानिकों को क्या मिला?
इस खोज के जरिए वैज्ञानिकों ने पाया कि Antarctica के 2 हिस्से बहुत अलग हैं. पूर्वी अंटार्कटिका की घाटियां बड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी हैं और ये दिखाती हैं कि यहां बहुत लंबे समय से बर्फ की हलचल रही है. वहीं, पश्चिमी अंटार्कटिका की घाटियां और सीधी और छोटी हैं और यहां बर्फ की गति हाल ही में हुए जलवायु बदलावों की वजह से हुआ. ये दिखाते हैं कि Antarctica की बर्फ तेजी से पिघल रही है.

ये घाटियां क्या काम करती हैं?
पानी के नीचे की ये घाटियां स्थिर जगहें नहीं हैं बल्कि ये समुद्र को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती हैं. ये घाटियां अंटार्कटिका से ठंडे और भारी पानी को गहरे समुद्र में पहुंचाती है. यह ठंडा पानी एक बड़ी धारा बनाता है जो पूर महासागर में घूमती है जिसे महासागरीय कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं. यहीं घाटियां समुद्र के गर्म पानी को भी वापस अंटार्कटिका के तट पर ले जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: Black Hole: वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखा 'कॉस्मिक लाइटहाउस', साइज में सूर्य से 3 लाख गुना बड़ा

कितना हिस्से नक्शे पर उतरा?
इस बड़ी खोज के बाद भी अंटार्कटिका के समुद्र के नीचे का ज्यादातर हिस्सा अभी भी नहीं देखा गया है. वैज्ञानिकों के अंदाजे के अनुसार पूरी दुनिया के महासागरों का सिर्फ 27% ही अभी ठीक से नक्शे में उतारा गया है. वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के नीचे और बर्फ के नीचे का नक्शा बनाना अब सबसे जरूरी काम है. भविष्य में वैज्ञानिक पानी के अंदर चलने वाली मशीनों और सैटेलाइट से इसकी और जांच करेंगे जिससे पता चल सके कि ये रास्ते सच में कैसे काम करते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

antarctica ice sheets

Trending news

भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जानें क्या लिखा? अब तक कितने लोगों ने दी बधाई
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जानें क्या लिखा? अब तक कितने लोगों ने दी बधाई
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
;