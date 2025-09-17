वैज्ञानिकों ने दिखाया Antarctica का सबसे खतरनाक नक्शा, बर्फ के नीचे मिली 322 रहस्यमय घाटियां

30O Giant Canyon found: वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 322 पानी के अंदर की घाटियां मिली हैं. यह खोज बहुत ही बड़ी है क्योंकि इससे पता लगेगा कि अंटार्कटिका दुनिया के महासागरों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है. वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के समुद्र के नीचे अबतक का सबसे साफ नक्शा बनाया है. इस नक्शे में 332 घाटियां दिखाई दे रही हैं जिनमें से कई 4,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी हैं. ये घाटियां पानी, गर्मी और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. इससे वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलेगी कि बर्फ पिघलने से समुद्र पर इसका क्या असर पड़ेगा.

वैज्ञानिकों ने ये नक्शा कैसे तैयार किया?

इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खोजों से मिली जानकारी का इस्तेमाल किया. इससे पहले के नक्शों से यह 5 गुना ज्यादा साफ है. बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. एम्ब्लास ने बताया कि, इनमें से कुछ घाटियां दुनिया की सबसे बड़ी Canyons के बराबर है. उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि अंटार्कटिका के पूरब और पश्चिम के किनारे एक-दूसरे से बहुत अलग हैं.

खोज में वैज्ञानिकों को क्या मिला?

इस खोज के जरिए वैज्ञानिकों ने पाया कि Antarctica के 2 हिस्से बहुत अलग हैं. पूर्वी अंटार्कटिका की घाटियां बड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी हैं और ये दिखाती हैं कि यहां बहुत लंबे समय से बर्फ की हलचल रही है. वहीं, पश्चिमी अंटार्कटिका की घाटियां और सीधी और छोटी हैं और यहां बर्फ की गति हाल ही में हुए जलवायु बदलावों की वजह से हुआ. ये दिखाते हैं कि Antarctica की बर्फ तेजी से पिघल रही है.

ये घाटियां क्या काम करती हैं?

पानी के नीचे की ये घाटियां स्थिर जगहें नहीं हैं बल्कि ये समुद्र को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती हैं. ये घाटियां अंटार्कटिका से ठंडे और भारी पानी को गहरे समुद्र में पहुंचाती है. यह ठंडा पानी एक बड़ी धारा बनाता है जो पूर महासागर में घूमती है जिसे महासागरीय कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं. यहीं घाटियां समुद्र के गर्म पानी को भी वापस अंटार्कटिका के तट पर ले जाती हैं.

कितना हिस्से नक्शे पर उतरा?

इस बड़ी खोज के बाद भी अंटार्कटिका के समुद्र के नीचे का ज्यादातर हिस्सा अभी भी नहीं देखा गया है. वैज्ञानिकों के अंदाजे के अनुसार पूरी दुनिया के महासागरों का सिर्फ 27% ही अभी ठीक से नक्शे में उतारा गया है. वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी के नीचे और बर्फ के नीचे का नक्शा बनाना अब सबसे जरूरी काम है. भविष्य में वैज्ञानिक पानी के अंदर चलने वाली मशीनों और सैटेलाइट से इसकी और जांच करेंगे जिससे पता चल सके कि ये रास्ते सच में कैसे काम करते हैं.