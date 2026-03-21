Advertisement
trendingNow13148838
Hindi Newsविज्ञानधरती पर मिला दूसरे ग्रह का पानी! 40,00,00,000 साल पुराने पौधे के अंदर कैद था रहस्यमयी जल, वैज्ञानिक भी हुए सन्न

धरती पर मिला 'दूसरे ग्रह' का पानी! 40,00,00,000 साल पुराने पौधे के अंदर कैद था रहस्यमयी जल, वैज्ञानिक भी हुए सन्न

Ancient Water Discovery: वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास की एक ऐसी 'टाइम मशीन' खोज निकाली है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. करीब 40 करोड़ साल पुराने एक पौधे के अवशेषों के भीतर पानी की कुछ बूंदें मिली हैं, जो हमारे आज के पानी से बिल्कुल अलग और किसी दूसरी दुनिया (Alien-like) की लगती हैं. आइए, हम यहां जानते हैं कि यह पानी इतना खास क्यों है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती पर मिला 'दूसरे ग्रह' का पानी! 40,00,00,000 साल पुराने पौधे के अंदर कैद था रहस्यमयी जल, वैज्ञानिक भी हुए सन्न

Ancient Water Discovery: हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं, जिनके बारे में हमें आज भी पूरी जानकारी नहीं है. कई बार जब उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, तो वे वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल देते हैं. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डायनासोरों के आने से भी करोड़ों साल पहले का पानी आज भी धरती पर मौजूद हो सकता है? वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जिसे 'एलियन लाइफ' जैसा माना जा रहा है. इसमें एक 40 करोड़ साल पुराने पौधे (Fossil Plant) के अवशेषों के अंदर पानी की सूक्ष्म बूंदें मिली हैं, जिनका रासायनिक ढांचा (Chemical Structure) आज के पानी से बिल्कुल अलग और किसी दूसरे ग्रह जैसा रहस्यमयी है. लोग इसे धरती पर मिला 'दूसरे ग्रह' जैसा पानी बता रहे हैं. इसकी बनावट और गुण इतने अलग हैं कि इसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए हैं. आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि यह 'पानी' आखिर मिला कैसे और यह इतना खास क्यों है?

पानी क्यों है इतना अलग?

जब वैज्ञानिकों ने इस पौधे के अंदर मौजूद पानी का अध्ययन किया, तो पाया कि इसकी संरचना सामान्य पानी से अलग है. इसके अंदर मौजूद तत्वों का पैटर्न कुछ ऐसा है, जो आम तौर पर धरती के पानी में नहीं देखा जाता. यही कारण है कि इसे अलग तरह का या अजीब पानी कहा जा रहा है.

कैसे मिला यह 'अमर' पानी?

स्कॉटलैंड के राइनी चर्ट (Rhynie Chert) इलाके में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को एस्टेरोक्सिलॉन (Asteroxylon) नाम के एक विलुप्त पौधे के जीवाश्म (Fossils) मिले. यह पौधा करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी की गर्म राख और सिलिका के नीचे दब गया था. सिलिका ने इसके आसपास कांच जैसी परत बना दी, जिसने पौधे के अंदर मौजूद नमी को बाहरी हवा से पूरी तरह काट दिया. इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने लेजर स्कैनिंग और हाई टेक माइक्रोस्कोप से इसकी जांच की, तो पौधे की कोशिकाओं (Cells) के अंदर पानी की नन्हीं बूंदें चमकती दिखीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- खाली कमरे में क्यों गूंजती है आपकी आवाज? जानें इसके पीछे का असली साइंस...

क्यों कहा जा रहा है इसे 'एलियन वॉटर'?

इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का अनुपात आज के समुद्री या पीने के पानी से मेल नहीं खाता. यह वैसा ही है जैसा मंगल ग्रह (Mars) या धूमकेतुओं (Comets) पर मिलने वाले बर्फ के सैंपल्स में देखा गया है. यह पानी उस समय का है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी. यह एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो बताता है कि तब धरती कैसी दिखती थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव (Micro-organisms) या प्रोटीन हो सकते हैं, जो आज की दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं. यह पानी हमें बताता है कि करोड़ों साल पहले पौधे कैसे जिंदा रहते थे और वे खुद को कैसे हाइड्रेटेड रखते थे.

इंसानों के लिए इसमें क्या है?

वैज्ञानिक इस पानी का इस्तेमाल यह समझने के लिए कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई. अगर धरती पर ऐसा पानी मिल सकता है, तो सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर भी इसी तरह की 'सील्ड' परतों के नीचे जीवन की संभावना बढ़ सकती है. यह पानी हमें यह समझने में मदद करेगा कि करोड़ों सालों में पृथ्वी का तापमान और पर्यावरण कैसे बदला है.

क्या हम इसे पी सकते हैं?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारे पीने लायक बिल्कुल नहीं है. यह पानी भले ही देखने में साफ लगे, लेकिन इसमें प्राचीन काल के ऐसे बैक्टीरिया या केमिकल हो सकते हैं, जिनके लिए हमारा आधुनिक शरीर तैयार नहीं है. यह सिर्फ रिसर्च के लिए है, प्यास बुझाने के लिए नहीं.

इतिहास की सबसे पुरानी 'पानी की बोतल'

पुरातत्वविदों (Archaeologists) और वैज्ञानिकों के लिए यह खोज किसी खजाने से कम नहीं है. यह पानी उस समय के इकोसिस्टम का एक छोटा सा नमूना है, जो लाखों-करोड़ों सालों तक पत्थर के अंदर सुरक्षित रहा. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने 40 करोड़ साल पहले की दुनिया को एक बोतल में बंद करके आज के वैज्ञानिकों के लिए छोड़ दिया हो.

क्या इससे खुलेंगे जीवन के राज?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी की जांच से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे साधारण समुद्री जीवों से धरती पर हरियाली की शुरुआत हुई. इसके साथ ही, यह भी पता चलेगा कि क्या मंगल या अन्य ग्रहों पर भी इसी तरह के जीवाश्मों के अंदर पानी छिपा हो सकता है. यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी धरती के नीचे अभी न जाने कितने ऐसे रहस्य दफन हैं, जो विज्ञान की पूरी परिभाषा बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- वैज्ञानिकों का बड़ा धमाका! मलेरिया के कीड़े में मिले नन्हे 'रॉकेट इंजन', अब खत्म...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

alien like waterancient plant discoveryhorsetail plant water400 million year old plant

Trending news

‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
IMD
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात