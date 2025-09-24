अंटार्कटिका के नीचे 85 नई झीलों की खोज, साउथ पोल की बर्फ के नीचे छिपा है 'पानी का जाल'

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे 85 नई और छिपी हुई झीलों की खोज की है जिससे अब ज्ञात झीलों की कुल संख्या 231 हो गई है. नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में छपे शोध में बताया गया कि, ये छिपी हुई झीलें ग्लेशियरों की गति और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर की स्थिरता को प्रभावित करती हैं. इसका असर भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि पर पड़ सकता है. ये नई झीलें दक्षिणी ध्रुव के पास जमीन से कई किमी नीचे मौजूद हैं. वैज्ञानिकों ने ESA के क्रायोसैट उपग्रह मिले पिछले 10 सालों के डाटा का अध्ययन किया जिससे ये नई जानकारी सामने आई.

क्या-क्या खोज की गई?

इस शोध में पानी से जुड़ी 5 अलग-अलग प्रजातियों की भी खोज की गई जिनमें आपस में जुड़ी हुई झीलें और नए जल निकासी के रास्ते शामिल थे. इन झीलों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल था है क्योंकि ये सैकड़ों मीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी होती हैं. लीड्स विश्वविद्यालय की शोधकर्ता सैली विल्सन ने बताया कि, इन झीलों के भरने और सूखने की घटनाओं को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कई महीने या साल लग जाते हैं.

कैसे बना झीलों का नक्शा?

सैली विल्सन ने बताया कि, हमारे अध्ययन से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 36 बार ही झीलों के पूरे चक्र को देखा गया था. हमने 12 चक्र देखे जिससे कुल संख्या 48 हो गई. क्रायोसैट मिशन जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, ने अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ की मोटाई और ऊंचाई में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड किया है. इस सैटेलाइट ने रडार अल्टीमेट्री तकनीक का इस्तेमाल करके बर्फ की सतह पर होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को मापा जिनसे नीचे की झीलों की गतिविधियों का पता चला.

इस शोध से क्या जानकारी मिलेगी?

यह शोध बर्फ की चादर के नीचे पानी के बहाव को समझने की कमी को पूरा करता है. सैली विल्सन ने कहा कि, समुद्र के स्तर में वृद्धि में बर्फ की चादरों के योगदान का अनुमान लगाने के लिए अभी हम अभी जिन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें धीलें के नीचे की जल प्रणाली शामिल नहीं है. उन्होंने आगे कहा, इन झीलों के स्थान और समय के साथ होने वाले बदलावों से जुड़े ये नए आंकड़े हमें अंटार्कटिका के नीचे पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे.

कैसे बनती हैं ये झीलें?

उप-हिमनद झीलें जमीन के नीचे की गर्मी और चट्टानों पर बर्फ के फिसलने से पैदा हुई रगड़ की वजह से पिघले हुए पानी के इकट्ठा होने से बनती है. जब ये झीलें समय-समय पर भरती और खाली होती हैं तो इससे रगड़ कम होती है. इसकी वजह से बर्फ ज्यादा तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है जो दुनिया भर के समुद्र के स्तर को बढ़ा सकती है.