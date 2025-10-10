Advertisement
20 साल पुराने डेटा से वैज्ञानिकों के हाथ लगी ये बड़ी चीज, मंगल ग्रह पर दिखा ये 'शैतान'!

ESA ने मंगल ग्रह पर एक चौंकाने वाली खोज की है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर डस्ट डेविल्स को ट्रैक किया है. आइए जानते हैं मंगल ग्रह के बवंडर के बारे में. 

 

Oct 10, 2025, 07:41 PM IST
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने मंगल ग्रह पर एक चौंकाने वाली खोज की है. वैज्ञानिकों ने ग्रह पर डस्ट डेविल्स को ट्रैक किया है. यह लाल धूल तेजी से घूमते हुए नजर आए. Science Advances जर्नल में छपी स्टडी  के अनुार इनकी स्पीड 98 मील प्रति घंटा दर्ज की गई है. 

रोवर्स और सोलर पैनल के लिए चुनौती 
स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के वैज्ञानिक वैलेन्टिन बिकेल की टीम ने रिसर्च में पाया कि यह बवंडर मंगल की सतह पर वायुमंडलीय हालात और हवां के पैटर्न को समझने के लिए अहम है. भविष्य में मंगल मिशन के लिए धूल रोवर्स और सोलर पैनल्स के लिए चुनौती बनती है. 

पुराने डेट से ली मदद 
वैज्ञानिकों ने अब तक मंगल की सतह पर हवा की गति का नश्का नहीं बना पाए क्योंकि वहां पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो कि डायरेक्ट हवा को माप सके. लेकिन बिकेल की टीम ने AI की मदद से 20 साल पुराने डेटा को खंगाला है. बिकेल ने कहा कि डस्ट डेविल्स मंगल की हवा को विजिबल बना देता है. ऐसे में हम पूरे ग्रह की सतह पर हवा का पैटर्न देख सकते हैं जो कि पहले संभव नहीं था. 

मंगल ग्रह पर कैसे बनता है बंवडर 
रिपोर्ट्स के अनुसार डस्क डेविल्स मंगल ग्रह की धूल भरी समतल जगह पर बनते हैं. यह दिन के समय काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं. मंगल ग्रह पर वसंत और गर्मी के मौसम में बवंड कुछ ही मिनट तक रहता है. उस दौरान वह जमीन पर धूल उड़ा कर वायुमंडल में फैला देता है. महीनों तक यह धूल हवा में बनी रहती है. इसी वजह से मंगल ग्रह का आसमान धूंधला और लाल नजर आता है. 

मंगल मिशन में मदद कर सकता है ये डेटा 
ESA की नई स्टडी मिशन लॉन्च में काफ मदद कर सकती है. मिशन लॉन्च से पहले हवा और डस्ट की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं. वैज्ञानिक का कहना है कि अगर हम पहले जान लें कि कितनी धूल किस लैंडिंग साइट पर गिर सकती है तो हम रोवर्स सोलर पैनल्स को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. इसके अलावा म ऑटो-क्लीनिंग साइकिल्स तय कर सकते हैं. 

वैज्ञानिक कोलिन विल्सन का कहा है कि मंगल पर धूल हर चीज पर अपना असर डालती है. धूल की वजह से मौसम, विजिबिलिटी और तस्वीरों की क्वालिटी पर असर पड़ता है. इसे बिना समझे मिशन सफल नहीं हो सकता है. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

