क्या जानवर भी कर सकते हैं आपस में 'चुगली'? इस छोटे से बंदर के दिमाग से खुला इंसानी भाषा का सबसे बड़ा सीक्रेट!

चीनी वैज्ञानिकों ने मार्मोसेट बंदरों के दिमाग में इंसानों जैसा 'ह्यूमन स्पीच सर्किट' (आर्कुएट फैसीकुलस) खोजा है, जो इंसानी भाषा और बातचीत के विकास को समझने में मदद करेगा. यह खोज न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बड़ा मील का पत्थर है, जिससे भविष्य में इंसानों के स्पीच डिसऑर्डर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं.
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China के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो भविष्य में स्पीच थेरेपी और भाषा से जुड़ी बीमारियों के इलाज को पूरी तरह बदल सकती है. रिसर्च में पता चला है कि मर्मोसेट नाम के छोटे बंदरों के दिमाग में इंसानों जैसा “स्पीच सर्किट” मौजूद है. यह स्टडी प्रतिष्ठित जर्नल Proceedings of the National Academy of Sciences में प्रकाशित हुई है. वैज्ञानिकों के मुताबिक मर्मोसेट बंदरों के दिमाग में एक खास न्यूरल नेटवर्क मिला है, जिसे Arcuate Fasciculus कहा जाता है. इंसानों में यही हिस्सा भाषा समझने, बोलने और शब्द याद रखने में अहम भूमिका निभाता है.
Arcuate Fasciculus या AF दिमाग के अंदर मौजूद नसों का एक नेटवर्क होता है, जो सुनने और बोलने वाले हिस्सों को आपस में जोड़ता है. इंसानों में यही सिस्टम भाषा प्रोसेसिंग और स्पीच डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. चीनी वैज्ञानिकों ने Ultra-High Resolution MRI और Neural Tracing जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मर्मोसेट बंदरों के दिमाग का अध्ययन किया. रिसर्च में सामने आया कि इन बंदरों के दिमाग का यह हिस्सा इंसानों से काफी मिलता-जुलता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि मर्मोसेट्स में एक “Complete and Efficient Auditory-Motor Circuit” मौजूद है, जो इंसानी ब्रेन की तरह आवाज और दिमाग के बीच तालमेल बनाता है.
मर्मोसेट बंदर बाकी प्राइमेट्स से काफी अलग माने जाते हैं. ये बेहद सोशल होते हैं और इंसानों की तरह “Call-and-Response Communication” करते हैं. यानी एक-दूसरे की आवाज का जवाब देते हैं. सबसे खास बात यह है कि ये अपने माता-पिता से सीखकर आवाज निकालना सीखते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह क्षमता इंसानों के अलावा बहुत कम प्राइमेट्स में देखने को मिलती है. रिसर्चर्स का कहना है कि यही सोशल और वोकल बिहेवियर उन्हें भाषा विकास की रिसर्च के लिए बेहद अहम बनाता है.
इस स्टडी से यह संकेत भी मिलता है कि इंसानी भाषा की शुरुआत शायद करोड़ों साल पहले हुई होगी. वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पीच और कम्युनिकेशन से जुड़े न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्राइमेट्स में पहले से मौजूद थे. Newcastle University की पुरानी रिसर्च में भी दावा किया गया था कि इंसानी भाषा से जुड़े कुछ ब्रेन सिस्टम करीब 2.5 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज किसी पुराने जीवाश्म मिलने जैसी है, क्योंकि इससे इंसानी भाषा के विकास की कहानी को समझने में मदद मिल सकती है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज भविष्य में स्पीच डिसऑर्डर और कम्युनिकेशन समस्याओं के इलाज में मदद कर सकती है. मर्मोसेट बंदरों के दिमाग का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंसानों में बोलने और भाषा से जुड़ी समस्याएं कैसे विकसित होती हैं. इससे नई Speech Therapy तकनीकें और Brain Rehabilitation Treatments तैयार किए जा सकते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि मर्मोसेट इंसानों की तरह भाषा नहीं बोलते. लेकिन उनके दिमाग में ऐसी बुनियादी संरचनाएं जरूर मौजूद हैं, जो आवाज और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती हैं. यह खोज इस बात का बड़ा संकेत है कि इंसानी बोलने की क्षमता की नींव प्राइमेट्स के विकास के शुरुआती दौर में ही पड़ चुकी थी.