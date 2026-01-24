डायनासोर के राजा का बड़ा राज! टी-रेक्स को लेकर वैज्ञानिकों की नई खोज ने दुनिया को चौंकाया

Dinosaur Fossil: वैज्ञानिकों ने टायरानोसॉरस रेक्स को लेकर एक नई बात कही है. अभी तक माना जाता था कि यह शिकारी डायनासोर बहुत कम समय में तेजी से बड़ा हो जाता था. टी-रेक्स को पूरी तरह वयस्क होने में उतना समय नहीं लगता था जितना पहले सोचा गया था.
Science NEWS: एक नई रिसर्च ने डायनासोर के राजा (T.Rex) के बारे में हमारी पुरानी सोच को बदल दिया है. ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होली वुडवर्ड और उनकी टीम ने अपनी खोज में कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं. पहले लगता था कि टी.रेक्स के बारे में हमारी पुरानी सोच को बदल दिया है. लेकिन नई जांच कहती है कि उसे शरीर और असली आकार में आने में 35 से 40 साल लग जाते थे. वैज्ञानिकों ने टी.रेक्स की हड्डियों के नमूनों को नई तकनीक से परखा. इससे पता चला कि ये डायनासोर अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ने वाली उम्र में ही बिताते थे.
वैज्ञानिकों ने क्या जानकारी दी?
पहले माना जाता था कि टी.रेक्स बहुत जल्दी बड़ा और ताकतवर शिकारी बन जाता था. लेकिन अब लगता है कि वह धीरे-धीरे बड़ा होता था जिसका मतलब है कि अलग-अलग उम्र में उसकी ताकत और शिकार करने का तरीका भी अलग रहा होगा. इस खोज से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या टी.रेक्स के नाम पर मिले सभी अवशेष एक ही तरह के डायनासोर के हैं.
नई जांच में क्या सामने आया?
वैज्ञानिकों ने 17 टी.रेक्स डायनासोरों के पैरों की हड्डियों की गहराई से जांच की तो पता चला कि टी.रेक्स की हड्डियों में भी ग्रोथ रिंग्स मिलीं. रिसर्च से पता चला कि 14 से 29 साल की उम्र के बीच टी.रेक्स बहुत तेजी से वजन बढ़ाते थे. इस दौरान हर साल उनका वजन करीब 360 से 540 किलो तक बढ़ जाता था.
क्या टी. रेक्स की कोई दूसरी प्रजाति भी थी?
वैज्ञानिकों के बीच एक पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है. सवाल यह है कि क्या टी.रेक्स के नाम पर मिले सभी कंकाल एक ही तरह के डायनासोर के हैं? रिसर्च में जेन और पेटी नाम के 2 कंकालों का विकास बाकी टी.रेक्स से बिल्कुल अलग मिला. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो कंकाल छोटे और पतले मिले हैं वे टी.रेक्स के बच्चे नहीं बल्कि एक नैनोटायरानस नाम की अलग प्रजाति है.