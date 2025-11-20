सोते-सोते मिट जाएंगी बुरी यादें? वैज्ञानिकों ने खोजा दिमाग का ‘Undo Button’

Science News: हमारी याददाश्त हमारे रोजमर्रा के अनुभव, भावनाएं और यहां तक कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाने में बहुत जरूरी है. ऐसे में बड़ा सवाल आता है कि क्या हो अगर हम सोते समय हमारा दिमाग जिस तरह से यादों को बनाता या संभालता है उसे बदल सकें. PNAS नाम की पत्रिका में एक नई खोज छपी है जो इस बात की उम्मीद जगाती है. इस शोध से पता चला है कि नींद के दौरान दिए गए संकेत हमारी बुरी यादों को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह खोज PTSD, चिंता और अवसाद जैसी बीमारियों के इलाज में नींद को एक दवा की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता खोल सकती है.

नींद में बदलें अपनी यादें

यादों को पक्का करने के लिए नींद बहुत जरूरी है. यह वह प्रक्रिया है जिससे दिमाग नई जानकारी को पुरानी जानकारियों से जोड़ता है. नई खोज बताती है कि नींद सिर्फ यादों को संभालती नहीं है बल्कि उन्हें बदलने की शक्ति भी रखती है. वैज्ञानिकों ने पाया कि सोते समय दिमाग सकारात्मक यादों को नकारात्मक यादों के मुकाबले ज्यादा महत्व दे सकता है. ऐसा खासकर गैर-आरईएम नींद के दौरान होता है.

कैसे किया गया ये प्रयोग?

PNAS में छपे एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जांच की कि शब्द, खूशबू या आवाज जैसे संकेत यादों को कैसे प्रभावित करते हैं. उन्होंने गैर-आरईएम नींद के दौरान लोगों को धीरे से कुछ संकेत सुनाए. इस तरीके से वे प्रतिभागियों की यादों को ज्यादा सकारात्मक बातों की ओर मोड़ पाए. इस तकनीक ने बुरी यादों को पूरी तरह मिटाया नहीं लेकिन उन बुरी यादों को याद करने की शक्ति को कम कर दिया. इससे ज्यादा सकारात्मक अनुभवों को नया बल मिला.

नींद में यादों को कैसे बदला गया?

अध्ययन का मुख्य परिणाम यह है कि नींद के दौरान दिए गए खास संकेत हमारी यादों को याद करने के तरीके को बदल सकते हैं. प्रयोग में लोगों को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की तस्वीरें दिखाई गईं. इन तस्वीरों को तटस्थ संकेतों से जोड़ दिया गया. उनके दिमाग ने उन संकेतों को नई सकारात्मक तस्वीरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया. गैर-आरईएम नींद के दौरान इन संकेतों को उनके दिमाग में बार-बार दोहराया गया. इससे उनके दिमाग को सकारात्मक बातों को मजबूत करने का बढ़ावा मिला.

क्या है इसका महत्व?

यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि हमारी बुरी यादें हमारे मानसिक जीवन को तय नहीं करती हैं. यादों से जुड़े संकेतों को सावधानी से इस्तेमाल करके लोगों को अधिक सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना संभव हो सकता है खासकर मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में.