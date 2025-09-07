मिट्टी के बर्तन, औजार, सड़कें और क्या-क्या? तुर्की में वैज्ञानिकों को मिले 10,000 साल पुरानी इंसानी बस्ती के सबूत
मिट्टी के बर्तन, औजार, सड़कें और क्या-क्या? तुर्की में वैज्ञानिकों को मिले 10,000 साल पुरानी इंसानी बस्ती के सबूत

Worlds Oldest Road: तुर्की में कैन्हासन 3 नाम की जगह पर वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी सड़कों में से एक की खोज की है. इससे उन्हें उम्मीद है कि शुरुआती इंसानी बस्तियों के बारे में नई जानकारी मिल सकती है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:56 AM IST
मिट्टी के बर्तन, औजार, सड़कें और क्या-क्या? तुर्की में वैज्ञानिकों को मिले 10,000 साल पुरानी इंसानी बस्ती के सबूत

Latest Science News: मध्य तुर्की में कैन्हासन 3 नाम की एक जगह पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी सड़कों में से एक मिली है. यह खोजी गई सड़क लगभग 10,000 हजार साल पुरानी है. आर्कियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह खोज बताती है कि उस समय के लोग भी शहरी योजनाओं के बारे में जानते थे और अपने रहने की जगहों को अच्छे से बनाते थे. कैन्हासन 3 ऐसी जगह है जहां हजारों सालों तक लोग लगाता रहते थे. यहां खुदाई में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं. ये सभी चीजें 10,000 साल पहले के जीवन के बारे में बताती हैं.

कैन्हासन 3 बाकी जगहों से क्यों अलग है?
कैन्हासन 3 को जो बात बाकी जगहों से अलग करती है वो ये है कि यहां सोच-समझकर नए रास्ते और खुली जगहों को बनाया गया है. इससे पता चलता है कि उस समय के लोग भी शहरी योजना के बारे में जानते थे. इस पुरनी सड़क की खोज से पता चलता है कि, उस समय के लोग जगह को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ रखते थे.

यहां घर कैसे होते थे?
कैन्हासन 3 की बनावट फेमस कैटलहोयुक बस्ती से बहुत ही अलग है. इस युग में घर आपस में बहुत सटे हुए बनते थे और उनमें जाने के लिए छतों का इस्तेमाल करना पड़ता था. कैन्हासन 3 में घर दूर-दूर बने थे और बीच में साफ जगह थी. इस पर कमेंट करते हुए वैज्ञानिक बैसल ने कहा, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है और कैन्हासन 3 की वास्तुकला की अलग सोच को दिखाता है. 

इस खोज से क्या साबित होता है?
इन खोजों से पता चलता है कि कैन्हासन 3 के शुरुआती निवासियों ने सामुदायिक रास्तों, जानवरों को पालने या आने-जाने में आसानी को प्राथमिकता दी थी. ऐसा पहले किसी भी समकालीन बस्ती में नहीं देखा गया था. यह खोजा गया लेआउट गांव को योजनाबद्ध तरीके से बसाने की खास सोच को भी दिखाता है जो उस समय के लिए बहुत ही एडवांस थे.

world oldest road

