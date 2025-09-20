मंगोलिया में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर ने मचाई खलबली
मंगोलिया में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर ने मचाई खलबली

Dinosaur Fossil Found: मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में एक अद्भुत जीवाश्म मिला है. इस खोज ने पचीसेफालोसॉरस के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को पूरी तरह से उलट दिया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:54 PM IST
मंगोलिया में मिला अब तक का सबसे दुर्लभ जीवाश्म, 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर ने मचाई खलबली

Science News in Hindi: मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को पचीसेफालोसॉरस नाम का पुराना डायनासोर मिला है. यह 2 पैरों वाला शाकाहारी डायनासोर है जिसकी सबसे खास पहचान है उसकी गुंबद जैसी खोपड़ी. यह जीवाश्म युवा डायनासोर का है जिसका लगभग पूरा कंकाल मिला है. यह लगभग 108 मिलियन साल पुराना है जो इसे सबसे पुराना और सबसे पूर्ण पचीसेफालोसॉर जीवाश्म बनाता है. यह अन्य जीवाश्मों से लगभग 15 मिलियन साल पुराना है. यह डायनासोर लगभग 1 मीटर लंबा है. 

कैसे लगाया इसकी उम्र का पता?
शोधकर्ताओं ने इस डायनासोर की उम्र की पता उसकी हड्डियों में मौजूद छल्लों को देखकर लगाया जो पेड़ों के तनों में पाए जाने वाले छल्लों की तरह होते हैं. इससे यह भी पता चला है कि उसकी खोपड़ी का गुंबद कब पूरी तरह से विकसित हुआ था. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद आपस में लड़ने और अपनी ताकत दिखाने के लिए सिर टकराने के काम आता होगा जैसा कि आज की बिगहॉर्न भेड़ें करती हैं. 

सिर पर क्यों बने थे गुंबद?
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन डायनासोरों ने सामाजिक और यौन-व्यवहारों के लिए गुंबद का इस्तेमाल किया होगा. उत्तरी कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक लिंडसे जानो ने कहा, यह गुंबद शिकारियों से बचाने का तापमान को कंट्रोल करने के काम आते थे. इसलिए शायद दिखावे के लिए या साथी को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल होते होंगे. यह जानकारी नेचर पत्रिका में छापी गई है. 

क्या दिया गया नया नाम?
वैज्ञानिकों ने इसे जावासेफेल नाम दिया, जिस जगह यह रहता था वहां और भी कई शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं. इसके अलावा मछलियां, कछुए और मगरमच्छों के कुछ रिश्तेदार भी पाए गए हैं. वैज्ञानिक जानो ने कहा, जवासेफाले के मिलने से पहले हमें पचीसेफालोसॉर के बारे में सिर्फ उसके मजबूत गुंबदों से ही जानकारी मिलती थी. 

जीवाश्म के अंदर क्या मिला?
डायनासोर के फॉसिल में गैस्ट्रोलिथ्स(Gastroliths)भी मिले हैं जो पेट के पत्थर होते हैं. यह डायनासोर को पौधों को पीसने में मदद करते थे. वैज्ञानिक पचीसेफालोसॉरस के विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जानो ने कहा, हम ऐसे जीवाश्मों की तलाश में हैं जो यह बता सकें कि उनके सिर के अजीबोगरीब गुंबद कैसे बने और उनका दूसरे डायानासोरों से क्या रिश्ता था.

