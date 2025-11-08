चीन में मिला 11 करोड़ साल पुराना 'बेबी डायनासोर' की जीवाश्म, खोज ने पलट दी विज्ञान की सारी किताबें

Baby Dinosaur Fossil: जीवाश्म विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी और नई खोज हुई है. वैज्ञानिकों को एंकिलोसॉर के बच्चे का पहला जीवाश्म मिला है. यह 11 करोड़ 50 लाख साल पुराना है और लिओनिंगोसॉरस पैराडॉक्सस प्रजाति का है. लिओनिंगोसॉरस पैराडॉक्सस एक छोटा एंकिलोसॉर था जो प्रारंभिक क्रेटेशियस काल में रहता था. जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पेलियोन्टोलॉजी** में प्रकाशित इस अध्ययन ने बख्तरबंद डायनासोरों के बचपन की कहानी को बदल दिया है. इससे पहले इसके किशोर जीवाश्म ही मिले थे जिससे वयस्क डायनासोर के आकार के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जाता था.

किसने की ये खोज?

झेजियांग प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के डॉ. वेन्जी झेंग की टीम को मिले इस नए जीवाश्म में हैचिंग लाइन(अंडे से निकलने का निशान)का साफ सबूत मिला. इससे साफ हुआ कि यह छोटा डायनासोर अंडे से निकलने के तुरंत बाद ही मर गया था. यह Ankylosaur के जीवन को समझने में एक बड़ा कदम है.

यह भी पढ़ें: थाईलैंड की गुफाओं में मिले 2 नए 'चमकीले ड्रैगन', क्या धरती पर फिर लौटेंगे ये प्राचीन जीव!

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है बेबी डायनासोर की खासियत?

इस नवजात शिशु के अवशेष बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं. इसमें हड्डियों का तेज विकास दिखाई देता है जो किशोर डायनासोरों की पहचान है. इससे साबित हुआ कि यह नवजात ही था ना कि कोई छोटा वयस्क डायनासोर. डॉ. झेंग ने IFLScience को बताया कि एक संभावना यह है कि ये किशोर डायनासोर पानी के पास रहते होंगे. यह अनुमान बताता है कि पर्यावरणीय कारक युवा एंकिलोसॉरस के विकास को कैसे प्रभावित करते थे.

यह भी पढ़ें: अगर सूरज धरती से 10% करीब आया तो क्या होगा? विज्ञान ने बताया ऐसा डरावना सच कि...

इस खोज का फायदा

इस खोज से लिओनिंगोसॉरस के आकार के बारे में पिछली धारणाएं बदल गई हैं. पहले माना जाता था कि यह प्रजाति ऑर्निथिशियन में सबसे छोटी थी लेकिन यह बच्चा साबित करता है कि यह उतना छोटा नहीं रहा होगा जितना पहले सोचा गया था. इस नवजात की शारीरिक बनावट अन्य एंकिलोसॉरस से काफी अलग है जो दिखाता है कि एंकिलोसॉर के विकास के रास्ते बहुत अलग-अलग थे.