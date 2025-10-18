समुद्र की गहराई में मिला Maya Civilization के लोगों का घर, अंदर जो मिला उसे देख वैज्ञानिकों की फटी रह गई आंखें

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों द्वारा की गई बड़ी खोज में बेलीज के पुंटा यकाकोस लैगून के पानी में माया सभ्यता का एक पूरा घर-परिसर डूबा हुआ मिला है. इस खोज से माया लोगों के रोजमर्रा के जीवन को करीब से देखने का शानदार मौका मिला है. इस जगह का नाम चो-ओक अयिन है और यह पानी के नीचे मैंग्रोव की खास मिट्टी की वजह से सुरक्षित बचा रहा. वैज्ञानिक अब इस नमक बनाने वाली बस्ती के महत्व और प्राचीन माया समाज में इसकी जगह का पता लगा रहे हैं.

कब हुई थी इसकी खोज?

डॉ. हीथर मैककिलॉप और डॉ. ई. कोरी सिल्स की टीम ने प्राचीन मेसोअमेरिका पत्रिका में पानी में डूबे हुए माया लोगों के इस घर-परिसर के बारे में विस्तृत रिसर्च छापी. यह जगह, पुंटा यकाकोस लैगून में समुद्र के नीचे मिली. इसकी खोज पानी में तैरकर जांच करने से हुई जिससे पानी के नीचे या आंशिक तौर पर डूबी हुई पुरानी चीजें सामने आती हैं. इसमें खजूर के पत्तों के साथ लकड़ी के 56 मजबूत खंभे मिले जो सुरक्षित हैं. ये खंभे मैंग्रोव की मिट्टी के नीचे दबे थे.

क्यों खास है ये खोज?

चो-ओक अयिन में नमक बनाना कोई छोटी बात नहीं बल्कि यह इस समुदाय की अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव थी. यह जगह उत्तर-शास्त्रीय काल(550-800 ईस्वी) के दौरान एक्टिव थी. यहां की बनावट और मिली हुई चीजों से साफ पता चलता है कि यह बस्ती नमक बनाने पर केंद्रित थी. यहां कई ईमारतें हैं जिनमें रहने की जगहें और ऐसी खास जगहें भी शामिल हैं जो शायद नमक बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं.

कैसे नमक का होता था इस्तेमाल?

डॉ. मैककिलॉप के मुताबिक, चो-ओक अयिन में नमक बनाने का काम खारे पानी को जमा करने से शुरू होता था. इसके बाद इस पानी को मिट्टी के फनेल में डाला जाता था जो ऊपर रखे बर्तनों से जुड़े होते थे. जब नमक गाढ़ा हो जाता था तो इसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर उबाला जाता था. पानी भाप बनकर उड़ जाता था और बर्तन के नीचे नमक जम जाता था जिसे इकट्ठा कर लिया जाता था.

इस खोज से क्या साबित होता है?

चो-ओक अयिन की खोज से पता चलता है कि माया लोग नमक बनाने के बेहतर तरीका जानते थे और साथ ही यह भी कि वो व्यापार के नेटवर्क में बहुत सक्रिय थे. खुदाई में मिले सबूत दिखाते हैं कि चो-ओक अयिन के लोग माया क्षेत्र के दूसरे हिस्सों से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते थे. इसके बाद खास तरह के मिट्टी के बर्तन ऊपरी बेलीज नदी घाटी से मिलते थे. यहां जो औजार मिले हैं उनसे पता चला कि उनके संबंध ग्वाटेमाला के पहाड़ी इलाकों और उत्तरी बेलीज से भी था.