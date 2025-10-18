Advertisement
trendingNow12966606
Hindi Newsविज्ञान

समुद्र की गहराई में मिला Maya Civilization के लोगों का घर, अंदर जो मिला उसे देख वैज्ञानिकों की फटी रह गई आंखें

Maya Civilization: दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी लोगों की सभ्यताओं में से एक है माया सिविलाइजेशन. वैज्ञानिकों ने बेलीज देश में समुद्र की गहराई में छिपी हुई एक फैक्ट्र्री की खोज की है जिसका Maya लोगों से बहुत ही गहरा संबंध है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र की गहराई में मिला Maya Civilization के लोगों का घर, अंदर जो मिला उसे देख वैज्ञानिकों की फटी रह गई आंखें

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों द्वारा की गई बड़ी खोज में बेलीज के पुंटा यकाकोस लैगून के पानी में माया सभ्यता का एक पूरा घर-परिसर डूबा हुआ मिला है. इस खोज से माया लोगों के रोजमर्रा के जीवन को करीब से देखने का शानदार मौका मिला है. इस जगह का नाम चो-ओक अयिन है और यह पानी के नीचे मैंग्रोव की खास मिट्टी की वजह से सुरक्षित बचा रहा. वैज्ञानिक अब इस नमक बनाने वाली बस्ती के महत्व और प्राचीन माया समाज में इसकी जगह का पता लगा रहे हैं.

कब हुई थी इसकी खोज?
डॉ. हीथर मैककिलॉप और डॉ. ई. कोरी सिल्स की टीम ने प्राचीन मेसोअमेरिका पत्रिका में पानी में डूबे हुए माया लोगों के इस घर-परिसर के बारे में विस्तृत रिसर्च छापी. यह जगह, पुंटा यकाकोस लैगून में समुद्र के नीचे मिली. इसकी खोज पानी में तैरकर जांच करने से हुई जिससे पानी के नीचे या आंशिक तौर पर डूबी हुई पुरानी चीजें सामने आती हैं. इसमें खजूर के पत्तों के साथ लकड़ी के 56 मजबूत खंभे मिले जो सुरक्षित हैं. ये खंभे मैंग्रोव की मिट्टी के नीचे दबे थे.

यह भी पढ़ें: 5,000 साल पुरानी खौफनाक खोज, अपने पूर्वज की हड्डियों में कभी 'चाय पीते थे' इस देश के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है ये खोज?
चो-ओक अयिन में नमक बनाना कोई छोटी बात नहीं बल्कि यह इस समुदाय की अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव थी. यह जगह उत्तर-शास्त्रीय काल(550-800 ईस्वी) के दौरान एक्टिव थी. यहां की बनावट और मिली हुई चीजों से साफ पता चलता है कि यह बस्ती नमक बनाने पर केंद्रित थी. यहां कई ईमारतें हैं जिनमें रहने की जगहें और ऐसी खास जगहें भी शामिल हैं जो शायद नमक बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं. 

कैसे नमक का होता था इस्तेमाल?
डॉ. मैककिलॉप के मुताबिक, चो-ओक अयिन में नमक बनाने का काम खारे पानी को जमा करने से शुरू होता था. इसके बाद इस पानी को मिट्टी के फनेल में डाला जाता था जो ऊपर रखे बर्तनों से जुड़े होते थे. जब नमक गाढ़ा हो जाता था तो इसे मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर उबाला जाता था. पानी भाप बनकर उड़ जाता था और बर्तन के नीचे नमक जम जाता था जिसे इकट्ठा कर लिया जाता था.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे मिली 'खोई हुई दुनिया', NASA ने बताया- क्या हुआ था जब पृथ्वी से टकराया मंगल ग्रह जितना बड़ा उल्कापिंड

इस खोज से क्या साबित होता है?
चो-ओक अयिन की खोज से पता चलता है कि माया लोग नमक बनाने के बेहतर तरीका जानते थे और साथ ही यह भी कि वो व्यापार के नेटवर्क में बहुत सक्रिय थे. खुदाई में मिले सबूत दिखाते हैं कि चो-ओक अयिन के लोग माया क्षेत्र के दूसरे हिस्सों से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदते थे. इसके बाद खास तरह के मिट्टी के बर्तन ऊपरी बेलीज नदी घाटी से मिलते थे. यहां जो औजार मिले हैं उनसे पता चला कि उनके संबंध ग्वाटेमाला के पहाड़ी इलाकों और उत्तरी बेलीज से भी था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Maya Civilization

Trending news

हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई