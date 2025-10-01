Advertisement
अरे वाह! अरब के पत्थरों पर 12,000 साल पुरानी 'सीक्रेट कलाकारी', वैज्ञानिकों ने कहा-यहां तो पहले गजब की हरियाली थी

12000 Year Old Rock Art: वैज्ञानिकों ने अरब के रेगिस्तान में 12000 साल पहले पत्थरों पर बने रॉक आर्ट की खोज की है. आइए जानते हैं कि इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है. बता दें कि ये जानकारी नेचर कम्युनिकेशंस की रिपोर्ट में दी गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:21 PM IST
अरे वाह! अरब के पत्थरों पर 12,000 साल पुरानी 'सीक्रेट कलाकारी', वैज्ञानिकों ने कहा-यहां तो पहले गजब की हरियाली थी

Science News in Hindi: सऊदी अरब में पहले भी पत्थरों पर बनी कला की खोज हुई है लेकिन वो करीब 8,000 साल पुरानी थीं. इसके मुकाबले जेबेल मिस्मा, जेबेल अरनान और जेबेल म्लेहा में मिली ये नई नक्काशी बहुत पुरानी हैं. ये सभी नक्काशियां नेफुद नदी के दक्षिणी नदी के किराने के पास दूर के इलाके में मिली हैं. ब्रिस्बेन के ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलियाई मानव विकास अनुसंधान केंद्र के निदेशक पेट्राग्लिया बताते हैं कि, इन नक्काशियों को मीलों दूर से देखा जा सकता है. शायद इन्हें किसी क्षेत्र को चिह्नित करने या आस-पास के पानी के स्रोतों की ओर इशारा करने के लिए बनाया गया होगा.

कैसे हुई इसकी खोज?
यह नई कलाकृति पेट्राग्लिया के एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका नाम ग्रीन अरेबिया है, के दौरान खोजी गई थी. उनकी टीम ने हाल ही में सबूत दिए हैं कि पिछले 80 लाख सालों में यह क्षेत्र समय-समय पर हरा-भरा रहा था. इससे पता चलता है कि सहारा और पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र भी पहले नम हुआ करते थे.

कब सूखा था ये पूरा इलाका?
पेट्राग्लिया और उनके साथियों का मानना ​​है कि जेबेल मिस्मा और पास की 2 चट्टानों पर मिली सबसे पुरानी नक्काशी उन पहले खानाबदोश लोगों ने बनाई थी जो अंतिम हिमयुग(The Last Glacial Maximum)के बाद इस इलाके में आए थे. उस हिमयुग ने इस क्षेत्र को सूखा कर दिया था पर वह लगभग 19,000 साल पहले खत्म हो गया. जैसे ही ये क्षेत्र नम होने लगा और ज्यादा बारिश का पानी जमा होने लगा तो यहां ऊंट, हिरन और जंगली बकरी जैसे जानवर आ गए.

कैसे की गई थी नक्काशी?
शिकारियों ने ये नक्काशी रेगिस्तानी चट्टानों पर जमी गहरे रंग की प्राकृतिक वार्निश(एक तरह की परत)को काटकर बनाई थीं जिससे नीचे का बलुआ पत्थर दिखाई दे. सबसे पुरानी नक्काशी में छोटी शैलीबद्ध(Stylized)महिलाओं के चित्र हैं. इन चित्रों में अक्सर उभरी हुई Curves दिखाई गई हैं. दूसरे चरण की नक्काशी में बड़े शैलीबद्ध इंसान दिखाए गए हैं.

Shubham Pandey

